快訊

中職／安芝儇為吉祥物正名跳葉保弟應援曲 網：還是叫雞柳條

花蓮強震酒廠酒瓶震碎 30年紹興酒甕毀損損失慘重

夾鏈袋保鮮袋可重複使用嗎？ 品牌大廠提醒留意一重點

伊斯蘭開齋節慶祝活動 中市清真寺4月14日登場

中央社／ 台中8日電

迎接伊斯蘭信徒「開齋節」的到來，台中市政府將於14日在台中伊斯蘭清真寺舉辦「113年度伊斯蘭開齋節慶祝活動」，歡迎大家一起前來體驗穆斯林最熱鬧文化慶典。

今年伊斯蘭齋戒月即將來到尾聲，穆斯林將迎來一年中最重要的節日「開齋節」。為帶領民眾了解伊斯蘭文化內涵，台中市政府今天宣布，將於14日在台中伊斯蘭清真寺舉辦「113年度伊斯蘭開齋節慶祝活動」，現場除規劃伊斯蘭教義及文化導覽外，還有特色清真市集、表演及摸彩等活動。

台中市政府民政局長吳世瑋說明，伊斯蘭教是僅次於基督教的世界第2大宗教，全球伊斯蘭信徒（穆斯林）已超過19億人，約占總人口數的1/4，其中在台生活的穆斯林人口包含新住民、移工等人數達到30萬人以上，並逐年攀升。

吳世瑋指出，市府致力推廣多元文化政策，除關注外籍留學生求學、移工工作環境等各項福利措施，也盼透過宗教文化交流活動，讓大眾更加了解伊斯蘭文化，感受異國節慶的多元文化樣貌。

民政局說明，今年伊斯蘭齋戒月（Ramadan）自3月12日起展開為期1個月的封齋，是穆斯林一年當中最珍視的時光，在平靜安和的氣氛中感受齋月的洗禮，並透過齋戒、祈禱與施捨等各種方式行善賜福，見面互道齋月快樂。

民政局表示，「開齋節」則是全球穆斯林慶祝齋戒月結束的節日，對穆斯林的重要性相當於華人的農曆新年節日，穆斯林將透過參加聚禮、盛裝走親訪友進行慶祝。

伊斯蘭 台中市 穆斯林

延伸閱讀

影／盧秀燕率團訪問新加坡 「該見的、該談的都會進行」

影／只是第一站！盧秀燕明訪星3天：該見的、該談的都會進行

台中市民政局人事大風吹！北屯、霧峰、南區區長異動

影／大甲媽集團婚禮 顏清標贈83對新人3句話

相關新聞

台灣大道公車道改調撥道紓車流？交通局：須多管齊下

台中市台灣大道是交通大動脈，各路段車流極大，出現部分易壅塞路口。市議員李中指出，雙向設置的專用公車道在廢除BRT快捷巴士...

公車不來自己開 彰化4偏鄉自力救濟籌錢開幸福巴士

彰化縣偏鄉人口高齡化，又村落大多沒公車經過，長者外出購物和看病都困難，鄉公所為偏遠地區交通自力救濟，紛紛籌畫開動「幸福巴...

訪新加坡成果豐碩 盧秀燕透露：今年還有其他安排

台中市長盧秀燕率市府團隊參訪新加坡三天，4月6日上午返台。她說，此趟參訪非常順利，「成果不只豐碩，甚至超過預期。」盧也透...

快儲水！台中市3大工業區內6萬多戶 14日10時起停水36小時

台灣自來水公司今宣布，台中市包括中科台中園區、精密科學園區、台中工業區在內的西屯、南屯、大雅及烏日區自本月14日上午10...

因應台積擴廠 中市砸1.8億大肚蓋停車場

台積電在中科二期擴廠，因應帶來的就業人口與商圈停車需求，台中市交通局投入1億8400多萬元經費，辦理大肚區打造「文中二」...

合歡山違停 跪求不罰無效

合歡山昆陽、武嶺及合歡山莊3處停車場4日啟用收費，雖逢清明連假，因花蓮強震，不少人取消上山遊程，整體假期使用率僅約4成，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。