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快儲水！ 台中市3大工業區內6萬多戶 14日10時起停水36小時

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台灣自來水公司今宣布，台中市包括中科台中園區、精密科學園區、台中工業區在內的西屯、南屯、大雅及烏日區自本月14日上午10時起停水36時 ，受影響達6萬2740用戶。圖／台灣自來水公司提供
台灣自來水公司今宣布，台中市包括中科台中園區、精密科學園區、台中工業區在內的西屯、南屯、大雅及烏日區自本月14日上午10時起停水36時 ，受影響達6萬2740用戶。圖／台灣自來水公司提供

台灣自來水公司今宣布，台中市包括中科台中園區、精密科學園區、台中工業區在內的西屯、南屯、大雅及烏日區自本月14日上午10時起停水36時 ，受影響達6萬2740用戶，呼籲事先儲水備用。

水公司第四區管理處說，水公司配合台中市政府市政路道路拓寬管線遷移工程，辦理「西屯區安學橋新設蝶閥工程」以及「大雅區通山路（西平北巷-科雅路）等管線汰換及更生工程新設蝶閥，進行新設口徑1000公釐蝶閥及新設口徑1500公釐蝶閥施工作業，將造成部分區域停水，預定停水時間為4月14日（周日）上午10時起至113年4月15日（周一）下午10時」，影響供水時間總計36小時。

影響範圍如下：

(一)停水區域、里別：

1.西屯區：協和里、福恩里(部分)、福中里、福和里(部分)、福安里、福雅里、福林里、福聯里(部分)、福瑞里、永安里、林厝里(部分)、潮洋里(部分)、廣福里(部分)、龍潭里、西墩里(部分)。[包含中科台中園區、精科園區、台中工業區]

2.南屯區：春社里(部分)、文山里(部分)、寶山里(部分)、春安里、三義里(部分)、黎明里、三和里(部分)、新生里(部分)。

3.烏日區：學田里、三和里(部分)、榮泉里(部分)。

4.大雅區：橫山里(部分)、忠義里(部分)、秀山里(部分)。

水公司說，停水區域用戶數估計6萬2740戶，除停水區域外，其餘地區仍保持正常供水。恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因水壓需一段時間方可恢復正常，故恢復供水時間會較延遲。

另外，為考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全。停水期間，提醒民眾在停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，若建築物之自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生。恢復供水後，民眾應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶須延後6小時復水。

停水 台中市 移工

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