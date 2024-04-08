花壇虎山巖金針花 7年首次第1朵喜見姐妹花

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一夜春雨，知名的彰化縣花壇鄉虎山巖金針花山，昨天早上開出第一朵花，而且是姐妹花，預期再兩周就會盛開。交通部參山國家風景區管理處長曹忠猷說，虎山巖金針花品種是「台東7號」，昨天4月7日開花，而且是7年來首度第一天就開出姐妹花，形成「37連線」，今年花況可期。

曹忠猷昨早由彰化縣議員李成濟、鄉代葉尚雯及虎山巖主委林天潤、地主之一的黃瑨基陪同，一起為第一朵花插牌。曹忠猷說，日前參山處在粉專舉辦預測第一朵的活動，近千人參與猜猜樂活動，參山處將抽出幸運猜對者，送出喔熊頸枕、金針花精油手工肥皂組等好禮。

虎山巖金針花山昨開出第一朵花，而且是姐妹花，參山國家風景區處理處長曹忠猷（圖中）等人前往插牌，預期再兩周就會盛開，如圖中滿山金黃美景。記者劉明岩／攝影

縣議員李成濟說，花壇虎山巖左側近5分地山丘，種植約10萬株適合平地的新品種「台東7號」金針花，色澤金黃，約在4、5月間盛開，西部民眾不必遠赴花、東，可就近前來虎山巖賞花，在第一朵花開後，預估兩周後陸續綻放，歡迎大家來虎山巖拜佛祖，欣賞金針花。

曹忠猷說，虎山巖金針花美景，很多外縣市民眾還搭遊覽車前來欣賞滿山金黃，甚至揚名國外，像在香港就可以透過參山處在虎山巖設置的即時影像，欣賞到金針花開情形，還有人搭機專程前來賞花，還可順道去台中及南投旅遊，吃美食。

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