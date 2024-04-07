埔里不插電石雕創作營 呼應世界環保潮流展藝術韌性

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不插電石雕創作營今天在埔里紙教堂舉辦成果發表會，新故鄉文教基金會董事長廖嘉展指出，不插電石雕創作模式呼應世界環保潮流，過程中人與石頭碰撞，更是藝術韌性展現。

由新故鄉文教基金會及南投縣醉石創藝協會共同策劃主辦的「不插電石雕創作營」，4月4日起在南投埔里紙教堂登場，今天舉辦成果發表會，而不插電石雕創作營也是2024亞太社會創新高峰會重要的暖身活動。

主辦單位發布新聞稿說明，2022年一群愛好創作的藝術家自主發起不插電石雕營，至今邁入第3屆，藝術家們改變平時使用創作工具的習慣，暫離電動機具，改以傳統鐵鎚、鑿子等進行創作，以不插電形式呼應藝術對自然與生態的尊重。

廖嘉展致詞時指出，不插電石雕創作模式呼應世界環保潮流，同時也實踐低碳行動，創作過程中人與石頭的碰撞，更展現藝術韌性。

醉石創藝協會創會理事長許慶福表示，藝術創作與環保永續其實可融合在一起，透過手工創作，藝術家可以享受慢慢琢磨的樂趣，沒有電機器具的噪音粉塵，能更沉浸在自然環境中，過程非常療癒，也希望具有永續精神的創作可以延續下去。

來自日本的久保健史指出，過去沒有用過鑿子、鐵鎚創作，首次體驗讓他感到新奇，尤其來自神戶的紙教堂，是連結日本阪神地震與台灣921地震震後重建、深具意義的建築，整個創作過程非常快樂。