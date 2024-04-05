禿子跟著媽祖走…韓國瑜扶轎 20萬信衆擠爆多人大喊救命

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深夜11點，大甲媽祖展開為期9天8夜遶境進香，累積20餘萬信眾擠爆，信眾直呼「快喘不過氣」、「救命」。韓國瑜首次以立法院長身分站「C」位與董事長顏清標扶轎，糾察隊開路，起駕到出廟門僅花3分半鐘，一出廟門陷入人海，到處都是尖叫聲。

最靠近大甲媽鑾轎的是董事長顏清標、與立法院院長韓國瑜兩人扶轎。韓國瑜首次以立院院長身分擔任扶轎，一前一後走出廟門，顏清標即被接走。