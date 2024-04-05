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禿子跟著媽祖走…韓國瑜扶轎 20萬信衆擠爆多人大喊救命

聯合報／ 記者陳秋雲林佩均游振昇／台中即時報導
大甲媽祖起駕，立法院長韓國瑜扶轎，現場眾人擠到大呼受不了！記者黃仲裕/攝影
大甲媽祖起駕，立法院長韓國瑜扶轎，現場眾人擠到大呼受不了！記者黃仲裕/攝影

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深夜11點，大甲媽祖展開為期9天8夜遶境進香，累積20餘萬信眾擠爆，信眾直呼「快喘不過氣」、「救命」。韓國瑜首次以立法院長身分站「C」位與董事長顏清標扶轎，糾察隊開路，起駕到出廟門僅花3分半鐘，一出廟門陷入人海，到處都是尖叫聲。

最靠近大甲媽鑾轎的是董事長顏清標、與立法院院長韓國瑜兩人扶轎。韓國瑜首次以立院院長身分擔任扶轎，一前一後走出廟門，顏清標即被接走。

廟方初估信徒至少20萬人，隊伍中有婦人推著嬰兒車，行徑令人不解；也有民眾帶貴賓犬走在進香隊伍，最後只好高舉小狗，以免被擠扁。不少信眾喊喘不過氣了，好不容易擠出人群後才說「好像活過來了！」

大甲媽祖起駕，立法院長韓國瑜扶轎，現場眾人擠到大呼受不了！記者黃仲裕/攝影
大甲媽祖起駕，立法院長韓國瑜扶轎，現場眾人擠到大呼受不了！記者黃仲裕/攝影
大甲媽祖起駕，立法院長韓國瑜扶轎，現場眾人擠到大呼受不了！記者黃仲裕/攝影
大甲媽祖起駕，立法院長韓國瑜扶轎，現場眾人擠到大呼受不了！記者黃仲裕/攝影
貴賓犬被高舉，嚇得四肢捲縮。記者游振昇／攝影
貴賓犬被高舉，嚇得四肢捲縮。記者游振昇／攝影

大甲媽祖 遶境

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