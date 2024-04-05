禿子跟著媽祖走…韓國瑜扶轎 20萬信衆擠爆多人大喊救命
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
深夜11點，大甲媽祖展開為期9天8夜遶境進香，累積20餘萬信眾擠爆，信眾直呼「快喘不過氣」、「救命」。韓國瑜首次以立法院長身分站「C」位與董事長顏清標扶轎，糾察隊開路，起駕到出廟門僅花3分半鐘，一出廟門陷入人海，到處都是尖叫聲。
最靠近大甲媽鑾轎的是董事長顏清標、與立法院院長韓國瑜兩人扶轎。韓國瑜首次以立院院長身分擔任扶轎，一前一後走出廟門，顏清標即被接走。
廟方初估信徒至少20萬人，隊伍中有婦人推著嬰兒車，行徑令人不解；也有民眾帶貴賓犬走在進香隊伍，最後只好高舉小狗，以免被擠扁。不少信眾喊喘不過氣了，好不容易擠出人群後才說「好像活過來了！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言