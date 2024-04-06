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南投縣石虎生態給付 範圍擴大

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣農民踴躍參與友善生態給付，山區經常可見石虎活動影像。圖／南投縣政府提供
南投縣農民踴躍參與友善生態給付，山區經常可見石虎活動影像。圖／南投縣政府提供

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南投縣2019年復育石虎，推動生態服務給付方案以來，農民參與踴躍，石虎活動範圍明顯增加。為了讓更多農民參與石虎保育，今年友善農地給付從集集鎮、中寮鄉，擴大到南投市、名間鄉，即日起到4月22日受理申請。

南投縣農業處表示，2019年推動生態服務給付，農民申請踴躍。自主通報給付在全縣13鄉鎮市實施，放養家禽農民如發現石虎，通報農業處確認，可獲3千元獎勵金，配合監測3個月內拍攝到石虎，可再獲1萬元獎勵金。

山坡地保育區、森林區農牧用地只要農民採友善耕作，不用除草劑、毒鼠藥、毒餌，農作物符合農藥安全規範，每公頃農地最高有2萬元獎勵金，配合裝設自動相機，再補助1萬元。今年為了讓更多新農民參加，若申請面積超過上限，將由新加入或次數少農民優先。

至於巡護監測給付，範圍包括南投、草屯、竹山、集集、名間、鹿谷、中寮、國姓、水里、信義等10鄉鎮社區發展協會或民間團體組成，每年最高核發6萬元獎金，若巡守範圍內監測到石虎，可核發5萬元獎金，上限為15個團體。

南投縣農 石虎 農民

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