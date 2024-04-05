居家神主牌式微 進駐納骨塔變多

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傳統觀念改變，許多人家中的神主牌位式微，民間佛堂、公立納骨塔的神主牌位詢問度高。台中公立牌位共1.7萬個，進駐率達76%，今年還要增設2千多個；彰化市立殯儀館共2256個牌位，已快額滿，今年也要增設。

神主牌位寄放的價格不一，從數千元到數萬元不等，民間寺廟有師傅誦經，價格更高，民間納骨塔的家族牌位，甚至逼近40萬元。室內裝修公會表示，除了透天厝或大坪數住宅，家中多不設神主牌位，可透過裝修技術，與起居空間並存。

南投有名獨居老翁，子女在外縣市，原本早晚上三樓神明廳拜拜，因年紀大、膝關節磨損，無力爬樓梯，子女也不願接手神主牌位，只好「請」到佛堂供奉，含淚道別「不是要趕你們出去」。彰化孫姓夫妻的長子婚後是頂客族，次子也不結婚。兩人「看破」無法抱孫，擇吉日向祖先稟告，把神主牌位請到公立納骨塔。

李姓攤商夫妻帶著神主牌租屋，房東擔心「請不走」拒絕，因已三度遭拒，妻子要求把「祖先」請走，但丈夫因繼承遺產，不能拿了錢就跑，夫妻失和，房東也拒租。

中市生命禮儀管理處長柯宏黛說，台中市公有牌位1.7萬多個，已使用1.3萬個，豐原、后里、沙鹿、清水、烏日等處公有牌位區都已額滿，潭子生命館前年底啟用471個牌位，不到2個月就搶光，今年規畫在潭子、大雅、清水等處增設2026個。

彰化市立殯儀館長吳國潤說，神主牌請到納骨塔變多，年節、清明子孫來祭拜，但乏人聞問的也不少；舊塔756個牌位已額滿，新塔有1500多個也快滿了，今年將裝修新的牌位。

位於南彰的社頭生命禮儀所統計，10年前公有牌位申請案每年30、40件，前年、去年每年超過百件。員林市公立納骨塔沒有牌位區，市公所表示，已規畫在新建的生命禮儀廳中增設。