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新冠疫情還沒結束！大甲媽4/5起駕 中市府設疫苗接種站

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市文心森林公園假日接種站，提供流感、新冠、肺炎鏈球菌及M痘等4種公費疫苗，隨到隨打，吸引民眾接種。圖／醫師施勝桓提供
台中市文心森林公園假日接種站，提供流感、新冠、肺炎鏈球菌及M痘等4種公費疫苗，隨到隨打，吸引民眾接種。圖／醫師施勝桓提供

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新冠疫情雖脫離流行期，但併發症個案仍多，還沒結束。台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動明天起駕，又逢清明連假，人群聚集，台中市衛生局安排明天下午1時至3時，在大甲文昌祠旁紅磚道開設新冠XBB疫苗接種站，由專業醫療團隊進駐，提供疫苗接種服務，呼籲眾踴躍接種。

疾管署表示，國內上周新增262例新冠併發症，有49例死亡，雖脫離流行期，但併發症個案仍多，為了提升國人高風險族群免疫保護力，自4月9日起，提供65歲以上民眾、55歲到64歲原住民等族群，接種第2劑XBB疫苗。

台中市衛生局表示，依據疾管署通報系統，台中市上周新增新冠併發症病例計54例，今年累計995例。由於適逢清明連假，民眾參與踴躍、人群聚集，呼吸道疾病傳播風險升高，建議市民朋友至人口密集的公共場所自主戴口罩、勤洗手等防疫措施，出現發燒、上呼吸道症狀盡速就醫，依據醫師指示配合治療及落實生病在家休息。

衛生局指出，依據中央統計資料，新冠XBB疫苗自去年9月26日開打以來，至4月2日，台中市約25萬人接種，接種率8.81%，已有名民眾完成接種。國際及國內新冠疫情持續，仍有傳播風險，接種XBB疫苗可有效提升對抗目前主流變異株的免疫保護力，提醒民眾參加遶境活動前，除做好個人衛生及防護外，尚未接種XBB疫苗的民眾，請盡早完成接種，提升保護力。

衛生局說明，民眾可至衛生局官網查詢，也可在「台中市政府疫苗預約系統」預約；台中市文心森林公園接種站也已啟動，即日起至4月28日，每周六下午1時至5時，以及周日上午8時至中午，提供流感、新冠、肺炎鏈球菌及M痘等4種公費疫苗，服務時間為，民眾無需預約，隨到隨打。

一名男子（左）接種新冠XBB疫苗。圖／台中市衛生局提供
一名男子（左）接種新冠XBB疫苗。圖／台中市衛生局提供
台中市文心森林公園假日接種站，提供流感、新冠、肺炎鏈球菌及M痘等4種公費疫苗，隨到隨打，吸引民眾接種。圖／醫師施勝桓提供
台中市文心森林公園假日接種站，提供流感、新冠、肺炎鏈球菌及M痘等4種公費疫苗，隨到隨打，吸引民眾接種。圖／醫師施勝桓提供
台中市文心森林公園假日接種站，提供流感、新冠、肺炎鏈球菌及M痘等4種公費疫苗，隨到隨打，吸引民眾接種。圖／醫師施勝桓提供
台中市文心森林公園假日接種站，提供流感、新冠、肺炎鏈球菌及M痘等4種公費疫苗，隨到隨打，吸引民眾接種。圖／醫師施勝桓提供

台中市 疫苗 衛生局

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