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彰化織襪之鄉社頭逆向操作清明慶祝兒童節 預告下檔熱門活動

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣社頭鄉兒童節慶祝活動是擺放大型遊具給孩子免費玩，鄉長蕭浚二詢問小朋友玩得開不開心。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭鄉兒童節慶祝活動是擺放大型遊具給孩子免費玩，鄉長蕭浚二詢問小朋友玩得開不開心。記者簡慧珍／攝影

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清明連假活動重點是掃墓祭祖，彰化縣社頭鄉刻意選在今天舉辦兒童節活動，杜鵑花大道封路擺放十多座大型兒童遊具，希望鄉民掃墓之外，能全家到戶外走動，別忘了今天既是清明節，也是國家未來主人翁的節日。

社頭鄉杜鵑花大道的盛開季節已過，現在還有花但不繁盛，社頭鄉公所趕在花季尾聲舉辦兒童節活動，大道上除了大型兒童遊具，也有小吃和地方特產的市集，訴求大人賞花，小朋友玩樂，玩累有攤位可逛可買吃食，活動吸引上千人參加。陳姓鄉民一家七口來遊玩，一媽帶5寶特別吸睛。

大多數鄉鎮市今天之前慶祝兒童節以避開清明節掃墓，社頭鄉今天舉辦，鄉長蕭浚二表示，鄉民和返鄉民眾掃墓祭祖後，通常沒特別規畫其它行程，鄉公所舉辦活動一方面提倡親子共遊，一方面推廣社頭鄉觀光，期待鄰近鄉鎮市民也帶孩子來免費遊玩。

蕭浚二還說，下一檔活動是因疫情停辦兩年的獨角仙季，獨角仙活動一向熱門，搭配縣政府暑期活動和社頭鄉農會食農教育，6月中旬到7月底在杜鵑花大道、社頭獨角仙生態館舉辦，鄉公所期待一波波接力登場的活動能行銷社頭鄉景點與產業。

兒童節 杜鵑花 社頭鄉

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