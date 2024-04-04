聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中北區「雙蛙」聯手 江啟臣、陳文政歡慶兒童節
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
今天是兒童節，立法院副院長江啟臣與台中市議員陳文政在台中市北區大潤發忠明店舉辦「小朋友的城市派對」，陳文政還換上青蛙裝，他打趣的說，江啟臣是海龍蛙兵，他是海軍陸戰隊，今日「雙蛙」不比體能，而是和小朋友玩遊戲。江啟臣說，二人還攜手成立「聯合服務團隊」，未來將與在地民代聯手為北區市民提供更好的服務。
「小朋友的城市派對、尋找滿分好兒童」今天上午9時30分在大潤發忠明店一樓廣場登場，小朋友現場闖關拿獎品，也可以拿著滿分考卷換小禮物，吸引小朋友與家長參與，附近多里里長們也共襄盛舉；主人翁江啟臣和陳文政也分別變裝，戴上大領帶和穿上青蛙玩偶裝，一下就拉近與孩童的距離。
江啟臣說，他在北區台中一中求學，北區不但宜居舒適、更是台中知名的文教區。他和陳文政在選民服務、經費爭取、文教議題上多有合作，為提供更全面、優質的服務，二人還攜手成立「聯合服務團隊」，未來將與在地的立委黃建豪、議員陳文政聯手為北區市民提供更好的服務。
陳文政認為，聯合服務就是結合中央與地方的力量，讓1加1可以大於2。未來也將更努力推動北區基礎建設改善、反應地方重視的議題，為北區民眾營造更優質的生活環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言