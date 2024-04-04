台中北區「雙蛙」聯手 江啟臣、陳文政歡慶兒童節

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

今天是兒童節，立法院副院長江啟臣與台中市議員陳文政在台中市北區大潤發忠明店舉辦「小朋友的城市派對」，陳文政還換上青蛙裝，他打趣的說，江啟臣是海龍蛙兵，他是海軍陸戰隊，今日「雙蛙」不比體能，而是和小朋友玩遊戲。江啟臣說，二人還攜手成立「聯合服務團隊」，未來將與在地民代聯手為北區市民提供更好的服務。

「小朋友的城市派對、尋找滿分好兒童」今天上午9時30分在大潤發忠明店一樓廣場登場，小朋友現場闖關拿獎品，也可以拿著滿分考卷換小禮物，吸引小朋友與家長參與，附近多里里長們也共襄盛舉；主人翁江啟臣和陳文政也分別變裝，戴上大領帶和穿上青蛙玩偶裝，一下就拉近與孩童的距離。

江啟臣說，他在北區台中一中求學，北區不但宜居舒適、更是台中知名的文教區。他和陳文政在選民服務、經費爭取、文教議題上多有合作，為提供更全面、優質的服務，二人還攜手成立「聯合服務團隊」，未來將與在地的立委黃建豪、議員陳文政聯手為北區市民提供更好的服務。