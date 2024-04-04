中市「美樂地計畫3.0」東區十全公園增遮蔭 兒童節開放

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全球氣候異常，高溫氣候，恐造成在公園嬉戲的孩童熱傷害，中市建設局實施「美樂地計畫3.0」，將遮陽設施納入公園改善評估，繼太平馬卡龍公園、水湳中央公園後，東區十全公園大型攀爬遊戲區也增設遮陽棚，並於兒童節連假開放使用，讓孩童在公園玩得開心、玩得安心。

中市府推動「美樂地計畫」，打造不同特色公園、優化遊具，馬卡龍公園便是指標公園之一，但卻因無遮蔭，遭民代、民眾反映無遮蔭，帶孩童嬉戲遊玩時總「熱到受不了」，且遊具及沙坑都「燒燙燙」，孩子恐有被燙傷危機，總敗興而歸。

中市府隨即調整政策，升級「美樂地計畫3.0」，將遮陽設施納入公園改善計畫。建設局長陳大田表示，因應全球暖化，防止戶外熱傷害已為全球重要課題，為持續提升兒童遊戲場使用舒適度及安全性，將接續於馬卡龍公園盪鞦韆區增設遮陽棚。

陳大田提到，東區十全公園為台中首座指標型花卉公園，在大型攀爬遊戲區增設的遮陽棚工程，主體採用白色鋼構、搭配墨綠色遮蔭網，中心採透光圓，讓自然光線灑落，也能感受光影位移的樂趣；遮陽棚設置高度達5公尺以上，增加攀爬架開闊度。