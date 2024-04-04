合歡山3停車場 今起收費

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合歡山是熱門景點，但停車格有限，為避免久占亂象，昆陽、武嶺、合歡山莊3處停車場今天起開始收費，機車每次20元，小型車平日每小時50元、假日60元，最高收費上限300元；另，杜鵑花季高乘載管制13日啟動，將加強取締違規停車。

林業署南投分署指出，合歡山森林遊樂區昆陽、武嶺及合歡山莊3處停車場，常遭違規停車及長期占用車格等亂象，為符合使用者付費原則，去年著手規畫採計時收費，並委外管理經營，上周完成設備測試及行政程序，今天起正式收費。

經統計，昆陽、武嶺及合歡山莊3處停車場，中巴在內的小型汽車停車格共151格、大型重機15格及機車47格，其中昆陽為小型車47格、機車格12格；武嶺為小型車54格、機車20格及重機15格；合歡山莊為小型車50格、機車4格。

南投分署表示，停車費率為汽車周一至四每小時50元、周五至日及例假日每小時60元，當日最高上限300元；機車每次20元，停車15分鐘內免費。另，每年4月起進入合歡山杜鵑花季，為改善花季期間塞車、違停等亂象，公路局與警方13日起啟動「假日高乘載管制措施」，車上未滿3人不得上山，實施至6月16日，呼籲遵守交管，並多利用平日上山分流賞花。

公路局表示，合歡山假日高乘載管制將在台14甲線18K翠峰、41K大禹嶺設管制站，大貨車及未搭乘3人以上小客車禁止通行，機動搭配雙向流量管制。