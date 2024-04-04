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火葬場爭議 彰化掀看板大戰

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化市大埔火葬場案，支持者與反對者各設看板表達立場。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔火葬場案，支持者與反對者各設看板表達立場。記者劉明岩／攝影

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彰化市公所規畫在市立大埔殯儀館後方，以「彰化藝術生命園區」名義興建火葬場， 遭附近民眾抗爭後，暫緩向市代會提案。最近市公所製作「支持興建大埔火葬場，繁榮大埔」看板，擬在定期會續推火葬場案；反對火葬場陣營也推出看板反制。不過，彰化市長林世賢說，大埔火葬場案仍持續溝通協調中，不一定在定期會提案。

彰化市公所去年五月向市代會提案，規畫興建「彰化藝術生命園區」即大埔火葬場案，因多數市民代表及里民反對，市公所自行撤案，又打算在去年11月定期會再度提案，卻在說明會中，遭附近延和里、延平里及花壇鄉白沙村民抗爭，才暫緩提案。

最近在彰化市公園路及大埔路各出現一面「支持興建大埔火葬場，繁榮大埔」看板，除有模擬圖外，並強調零汙染、無噪音、現代化，還註明是「彰化市公所廣告」。彰化市長林世賢說，看板是民眾主動承租設置，市公所只負責廣告製作。

支持火葬場廣告出現後，在中興路、大埔路口近日也掛起一面大型看板，強調「捍衛守護大埔居民居住環境，反對在人口稠密的大埔地區興建火葬場」，互別苗頭。 延和里長王勝和說，看板是民眾主動設置，表達反對興建火葬場的聲音。

林世賢說，「彰化藝術生命園區」的火葬設施絕對沒有汙染，也會做好交通動線規畫，進而解決彰化人迢迢將亡者送往他縣市火葬的不便問題，而且園區將委請大師設計，將來反而會形成地標及觀光景點，為地方帶來收益。

不過，延和里長王勝和說，市公所在說明會後，即未再與地方溝通協調。他強調並不反對興建火葬場，但大埔地區人口稠密，不適合興建火葬場，除了衍生空汙、交通等問題外，還牽涉開發面積等法規限制，居民會持續抗爭到底。

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