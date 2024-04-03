0403花蓮大地震／強震當下 創世草屯院這一幕暖哭眾人

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

今天上午7時58分花蓮外海地震，規模達7.2，全台有感，南投最大震度也達5級。而因事發當下，搖晃力道強烈，不少民眾逃到戶外避災，專門照顧植物人患者的創世草屯分院護理人員卻是堅守崗位保護院民安全，相當暖心，令人動容。

中央氣象局地震報告指出，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，震央在花蓮外海，地震深度15.5公里，最大震度在花蓮達6級，宜蘭、苗栗、台中、彰化、南投、新竹、桃園、新北、台北等也有5級，全台有感，嚇得民眾奪門而出。

創世基金會草屯分院也分享在強震當下狀況，卻看見最動人的一幕，該分院行政員工表示，早上突如其來的地震，嚇得大家衝出辦公室，眾人站在草坪上瑟瑟發抖，唯獨不見樓上的護理人員跑出來，一個都沒有，讓在戶外的大家有些緊張。

隨後上樓看才發現，護理人員在地震發生的時候，沒有選擇往外逃，而是直接在植物人的身旁就地掩護，保護自己和院民的生命安全；震後更是迅速回到工作崗位上，巡視每個植物人狀況，繼續進行著他們的護理工作，令院內其他員工動容。