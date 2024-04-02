影／彰化偏鄉10校百名弱勢童 今收兒童節溫暖禮物

兒童節前夕，彰化縣10所國小百名弱勢兒童今在國際扶輪3462地區扶輪公益網媒合下，收到知名品牌童鞋廠商贈送新鞋；10所小學校長出席致謝感動了廠商，允諾年年送鞋給弱勢學童。

國際扶輪3462地區扶輪公益網發起「給孩子一雙鞋」公益活動，從台中市起步，因公益網副主委林俊議擔任南彰化的天心功德會副院長，十多年持續捐贈圖書、鼓勵閱讀和推廣孝道尊師，就牽線到南彰化送童鞋，10所國小調查需要鞋子的弱勢兒童，今在二林鎮萬合國小舉辦贈鞋儀式。

贈鞋的哈布HABU童鞋董事長周東慶表示，過去14年幫助弱勢與偏鄉的孩童，贈鞋是希望孩子享受更美好生活。萬合國小校長陳金煌說，偏鄉孩子缺少的是機會，與其說是贈鞋，不如說送機會給小朋友，讓他們在成長過程感受社會溫暖。

受贈國小大部分是偏鄉小學，包括二林鎮的萬合國小、香田國小、育德國小、萬興國小，埔鹽鄉的永樂國小、大園國小，溪州鄉的圳寮國小、潮洋國小，彰化縣埔心鄉明聖國小，及員林市東山國小、晨陽學園、瑪撒露教會。周東慶感受校長誠摰道謝，當場承諾年年送鞋給偏鄉弱勢學童。