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鹿港桂花藝術村開放商業行為申請踴躍 「老師級」藝術家也進駐
彰化鹿港桂花巷藝術村長期開放讓各地藝術家申請駐村創作，為讓更多藝術家有進駐機會，這兩年調整遴選辦法，規定駐村不能超過兩年，今年入選的10位藝術家有7人是新加入，鹿港公所指出，前年底開始公所提出申請，讓藝術家能在藝術村做商業行為，誘因增加後，每年申請駐村的藝術家更加踴躍。
桂花巷藝術村內共有10間工作室，提供藝術家申請免費進駐，桂花巷藝術村的名氣遠播，每年吸引上萬名遊客造訪，但過去藝術家長年不變，鹿港公所兩年前調整遴選辦法，除了每年遴選外，藝術家最多不能駐村超過2年。
鹿港公所指出，經由專家學者組成的審查小組評選後，選出十位來自不同領域的藝術家進駐，有三人是上一屆延續下來的藝術家，分別為「東寧樂府」創辦人施瑞樓、獅頭工藝家施竣雄以及玻璃工藝複合創作的賴文娟。
鹿港鎮長許志宏今天到場介紹10名藝術家，他表示，藝術村周末人潮絡繹不絕，公所希望提升藝術村在視覺藝術展演、藝文活動及駐村藝術家傳承的發展與推廣，今年的藝術村呈現了新舊融合，許多都是「老師級」的藝術家。
新入選的七名藝術家，都是初次申請進駐藝術村，包括研究當代水墨的鄭琪耀；擅長油畫、壓克力畫的唐誼；日本筑波大學博士、從事多年書法研究與推廣的陳奕君；古早味的捏麵人工藝家王清榮；擅長蠟筆彩繪的郭亭妤；徐蕾則專研於歐式花藝、日式「池坊華道」；藺草編織工藝保存者蔡燕玉也秉持工藝傳承及不藏私的精神到鹿港駐村。
鹿港公所文化所指出，公所每年會自主邀請特色藝術家，為讓藝術村更多元，前年底開始公所也申請商業登記和稅籍登記，讓藝術家能夠在村內賣周邊商品與作品，還有DIY活動，吸引更多藝術家前來申請駐村。
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