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影／找嘸工人 彰化菜農開放民眾摘採高麗菜只求回本

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
彰化縣埔鹽鄉廍子社區前理事長施瑜銘說，農業缺工缺得嚴重，能請到的農工多半都60-70歲以上，但也不是有需求，人力就能適時補上。記者黃仲裕／攝影
彰化縣埔鹽鄉廍子社區前理事長施瑜銘說，農業缺工缺得嚴重，能請到的農工多半都60-70歲以上，但也不是有需求，人力就能適時補上。記者黃仲裕／攝影

台灣農業缺工問題日益嚴重，彰化縣埔鹽鄉一處種植雪翠高麗菜農田，從周一起連續四天以接近成本價格，開放民眾摘採高麗菜。農民蘇當貴表示，原本與人力仲介單位談好要僱用外籍移工協助採收高麗菜，不料全台缺工缺得兇，各地佃農搶工人情況嚴重，他臨時被通知無法如期前來採收。由於該處高麗菜已成熟，無法再等待，加上年紀老邁，腳部也受傷，只好忍痛以接近成本價格 開放民眾前往自行摘採。

蘇當貴指出，不少盤商算盤打得精，得知市價1顆80元的雪翠高麗菜，他只賣3顆100元，於是開著貨車前來購買，開放第一天，農田已被採收將近三成。民眾除了來撿便宜之外，也短暫體驗下田的樂趣。

彰化縣埔鹽鄉廍子社區前理事長施瑜銘說，農業缺工缺得嚴重，小佃農無法以1個月到1年的方式僱用工人，通常只需要3到5天的零工，但臨時性的工作僱用外籍移工是不合法的，如果被抓到會血本無歸，只能僱用本國籍，但年輕人不願投入農務工作，能請到的農工多半都60-70歲以上，但也不是有需求，人力就能適時補上。施瑜銘呼籲政府應該正視農民對於臨時性勞動人力的需求，雖然許多外籍移工常利用休假向農民探詢打工機會，但由於不合法，農民怕被開罰多半不敢僱用，所以產生了人力無法適時補上缺口的奇怪現象。

台灣農業缺工問題日益嚴重，彰化縣埔鹽鄉一處種植雪翠高麗菜農田，從周一起連續四天以接近成本價格，開放民眾摘採高麗菜。記者黃仲裕／攝影
台灣農業缺工問題日益嚴重，彰化縣埔鹽鄉一處種植雪翠高麗菜農田，從周一起連續四天以接近成本價格，開放民眾摘採高麗菜。記者黃仲裕／攝影
農民蘇當貴表示，高麗菜已成熟，加上年紀老邁，腳部也受傷，只好忍痛以接近成本價格3顆100元開放民眾前往自行摘採。記者黃仲裕／攝影
農民蘇當貴表示，高麗菜已成熟，加上年紀老邁，腳部也受傷，只好忍痛以接近成本價格3顆100元開放民眾前往自行摘採。記者黃仲裕／攝影
彰化縣埔鹽鄉廍子社區前理事長呼籲政府應該正視農民對於臨時性勞動人力的需求，雖然許多外籍移工常利用休假向農民探詢打工機會，但由於不合法，農民怕被開罰多半不敢僱用，所以產生了人力無法適時補上缺口的奇怪現象。記者黃仲裕／攝影
彰化縣埔鹽鄉廍子社區前理事長呼籲政府應該正視農民對於臨時性勞動人力的需求，雖然許多外籍移工常利用休假向農民探詢打工機會，但由於不合法，農民怕被開罰多半不敢僱用，所以產生了人力無法適時補上缺口的奇怪現象。記者黃仲裕／攝影
彰化縣埔鹽鄉一處種植雪翠高麗菜農田開放民眾付費摘採，並提供推車採收。記者黃仲裕／攝影
彰化縣埔鹽鄉一處種植雪翠高麗菜農田開放民眾付費摘採，並提供推車採收。記者黃仲裕／攝影

人力 農民 高麗菜

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