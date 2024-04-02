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影／找嘸工人 彰化菜農開放民眾摘採高麗菜只求回本
台灣農業缺工問題日益嚴重，彰化縣埔鹽鄉一處種植雪翠高麗菜農田，從周一起連續四天以接近成本價格，開放民眾摘採高麗菜。農民蘇當貴表示，原本與人力仲介單位談好要僱用外籍移工協助採收高麗菜，不料全台缺工缺得兇，各地佃農搶工人情況嚴重，他臨時被通知無法如期前來採收。由於該處高麗菜已成熟，無法再等待，加上年紀老邁，腳部也受傷，只好忍痛以接近成本價格 開放民眾前往自行摘採。
蘇當貴指出，不少盤商算盤打得精，得知市價1顆80元的雪翠高麗菜，他只賣3顆100元，於是開著貨車前來購買，開放第一天，農田已被採收將近三成。民眾除了來撿便宜之外，也短暫體驗下田的樂趣。
彰化縣埔鹽鄉廍子社區前理事長施瑜銘說，農業缺工缺得嚴重，小佃農無法以1個月到1年的方式僱用工人，通常只需要3到5天的零工，但臨時性的工作僱用外籍移工是不合法的，如果被抓到會血本無歸，只能僱用本國籍，但年輕人不願投入農務工作，能請到的農工多半都60-70歲以上，但也不是有需求，人力就能適時補上。施瑜銘呼籲政府應該正視農民對於臨時性勞動人力的需求，雖然許多外籍移工常利用休假向農民探詢打工機會，但由於不合法，農民怕被開罰多半不敢僱用，所以產生了人力無法適時補上缺口的奇怪現象。
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