影／找嘸工人 彰化菜農開放民眾摘採高麗菜只求回本

台灣農業缺工問題日益嚴重，彰化縣埔鹽鄉一處種植雪翠高麗菜農田，從周一起連續四天以接近成本價格，開放民眾摘採高麗菜。農民蘇當貴表示，原本與人力仲介單位談好要僱用外籍移工協助採收高麗菜，不料全台缺工缺得兇，各地佃農搶工人情況嚴重，他臨時被通知無法如期前來採收。由於該處高麗菜已成熟，無法再等待，加上年紀老邁，腳部也受傷，只好忍痛以接近成本價格 開放民眾前往自行摘採。

蘇當貴指出，不少盤商算盤打得精，得知市價1顆80元的雪翠高麗菜，他只賣3顆100元，於是開著貨車前來購買，開放第一天，農田已被採收將近三成。民眾除了來撿便宜之外，也短暫體驗下田的樂趣。