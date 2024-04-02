推廣中部眉原山品系台灣山茶 4農業單位分工合作

南投林業分署、林試所、茶改場、國姓鄉農會今天簽署合作意向書，未來各自發揮採種及扦茶苗繁殖、種源鑑定、品系篩選、育成、行銷等專業，推廣中部地區眉原山品系台灣山茶。

為推廣台灣山茶，農業部林業及自然保育署南投分署、林業試驗所蓮華池研究中心、茶及飲料作物改良場中部分場、國姓鄉農會今天共同簽署合作意向書，透過4單位各自專業技能與知識，加強推廣中部地區眉原山品系台灣山茶，以生態保育為前提，發展台灣山茶產業。

林業及自然保育署南投分署發布新聞稿表示，台灣山茶是台灣原生植物，因地域環境差異而有不同品系，中部地區主要為眉原山品系、南部為六龜品系、東部是永康品系，中部地區的眉原山品系台灣山茶製茶後具特殊香氣及口感，獲不少品茶民眾喜愛。

南投林業分署表示，簽署合作意向書後，將各自發揮專業領域，由南投分署進行眉原山品系台灣山茶分布現況調查、山茶採種及扦茶苗繁殖；林試所協助種源鑑定；茶改場中部分場進行優良山茶品系篩選，協助育成優良台灣原生山茶，並提供製茶技術及多元化產品輔導；國姓鄉農會協助台灣山茶行銷及推廣。

南投分署表示，台灣山茶是農業部公告林下經濟品項，南投分署積極進行眉原山品系台灣山茶苗木培育，並由所轄台中工作站調查分布現況、採種及扦茶苗繁殖等工作，未來透過與其他單位合作，共同推廣眉原山品系台灣山茶，確保品系純正、避免種原混雜。