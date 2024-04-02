突下冰雹砸傷梨梅桃 江啟臣勘災要求農政單位提解方

前天山區冰雹造成台中東勢區、和平區多處果園受損嚴重，包含梨、梅、桃都傳出災情，立法院副院長江啟臣今天和農業部農糧署、台中區農業改良場等單位到果園勘災，他要求農業部、農業局評估受損面積，若達災損比例應依法提供天然災害現金救助，農業部也要提解方，協助農民因應氣候變遷所帶來的衝擊。

立法院副院長江啟臣指出，昨天上午他接獲民眾陳情，受到上月31日夜間突如其來的冰雹影響，導致梨、梅、桃都出現災損。以梨為例，梨子本身被打傷，連枝葉都被打穿，可見冰雹的威力強大，受損非常慘重；江啟臣說，幾分鐘不到的冰雹卻可能毀掉農民朋友辛苦一整年的成果，農政單位應全力提供協助。

農友廖慶蔣表示，種植梨幾十年的經驗，從來沒碰過冰雹的問題，他第一次看到災損這麼嚴重，尤其第二天看梨子、梨樹葉都破掉、爛掉，甚至部分樹枝被打斷，1甲2分地的種植面積約400多顆，幾乎每棵梨樹都有受災，欲哭無淚，希望農業單位能提供協助。

江啟臣表示，受到1月底的寒害影響，台中地區高接梨穗受損嚴重，當時有部分果園幸運躲過，但果樹在這次的天災也很難倖存。萬一受限短期作農產品於同產季救助以一次為限，恐讓農民血本無歸，農政單位應規劃專案另行公告，才能有效協助農友解決困境。

江啟臣說，今天實際現勘的狀況，沒有套袋的梨子用肉眼就可以看見傷痕，但有套袋的梨子也可能受損，如果拆袋後再次套袋，等同於讓農民成本翻倍。加上不論套袋與否，梨樹葉都有受損，葉片不夠會造成梨子長不大，萬一又有傷口，就算能長大也只能變成次級品。江啟臣表示，如未達天然災害救助標準，農糧署也應研議補助套袋、肥料或將來收購相關措施，不能讓農民沒有依循。

農糧署中區分署台中辦事處主任陳瑛指出，31日下的冰雹的確造成部分地區有農損災情，目前正在統計受損範圍，若達天然災害救助標準，將依法提供現金救助。有關江啟臣副院長提出的套袋或相關補助，也將帶回署內研議。

台中市議員吳振嘉說，除梨以外，梅、桃也損失慘重，尤其梅果更有不少被直接打落地。江啟臣表示，梨、梅、桃都應一併納入考量範圍，請農業部、農業局評估災損範圍，也請有受到災損的農民們儘速向各區公所反應。