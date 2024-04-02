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彰化地籍重測成效佳 地主參與增

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
土地價格飆漲，彰化縣府推動地籍圖資重測，所有權人出面指界的比率超過5成；地政處獲內政部考核優等。圖／彰化縣府提供
土地價格飆漲，彰化縣府推動地籍圖資重測，所有權人出面指界的比率超過5成；地政處獲內政部考核優等。圖／彰化縣府提供

彰化縣許多圖籍資料破損，得重測地籍，過去通知當事人到場指界，多不願意參與，不過縣府地政處發現，近年土地價格飆漲，加上推動地籍雲端資料，去年有超過5成民眾願意到場，對於點位正確與否很在意。縣府表示，去年重測彰化、花壇、線西、員林、溪州及二林等6鄉鎮7千多筆土地，成效佳獲內政部考核優等。

地政處表示，地籍圖重測是依土地所有權人指界做成成果，會有面積增減問題，因此土地所有權人一定要到場，以保障自身的權益；若民眾沒到場指界，地政人員將依土地法規定逕行施測，且土地所有權人無法在公告時提出異議，往後有異議，還需要透過法院程序。

地政處指出，日治時期建立的地籍圖使用年代已久，因破損、褶皺、模糊難以辨識等因素，造成測量、使用困難，過去民眾大都認為政府自己重測即可，但近年透過大力宣導，加上民眾對自身土地權益的重視，較願意到場指界，縣府針對重測區域會寄發通知給地主，也可透過委託人到場指界，若時間不允許還能彈性調整。

彰化地政士公會理事長陳仕昌說，早期測量技術不健全，導致誤差大，也容易產生土地鑑界糾紛，現在測量技術精確，還能衛星定位，加上所有權人指界作為參考，最後以坐標數值方式永久紀錄。

陳仕昌說，還沒重測的地方容易發生民怨或訴訟，地籍重測可讓產權認知有共識，減少地主間以及與公部門間的爭端；現在土地寸土寸金，地主大都關心自己的權益，比較願意出面指界。

日治時期 衛星

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