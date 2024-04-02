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取締日租套房 逢甲一中商圈最多

聯合報／ 記者劉柏均／台中報導

清明、兒童連假將至，中市稽查非法日租套房，自去年3月至今年3月，稽查272件，裁罰257件，開罰總金額2710萬元，裁罰率高達9成5，以熱門的逢甲、一中商圈最多。觀旅局分析，商圈人潮多，日租套房以低價攬客，呼籲選擇合法旅宿，以免影響消費權益與安全。

觀光署統計全國十大熱門景點，台中一中商圈、逢甲商圈入榜，這兩處周邊日租套房多，非法業者與稽查人員鬥智鬥法；市府不斷取締，但抓不勝抓，還潛藏不少黑數。

觀旅局統計，日租套房以一中、逢甲商圈最多，疫情前逢甲商圈占3成、一中商圈近1成；疫後以去年為例，逢甲商圈仍最多，但下滑至2成、一中商圈維持近1成，其他區域取締數增加。

觀旅局表示，去年在一中商圈取締50家非法日租套房，其中40家由應召業者租下，進出人口複雜，業者為規避查緝，旅宿資訊登載不完整，聯繫交易過程不透明，一旦發生緊急意外或消費糾紛時，消費者求償無門，甚至可能危及生命安全。

觀旅局強調，旅客訂房前，先到「台灣旅宿網」查詢合法旅宿、民宿在訂房，投宿前查看業者有無「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識牌。

觀旅局呼籲，如發現日租套房或非法旅宿場所，可向中市觀旅局提出書面檢舉，經查證屬實，裁罰金額10萬元以上者，違規業者繳完罰款後，將提撥實收罰鍰金額10%至15%，作檢舉獎金。

一中商圈 套房

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