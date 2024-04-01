台中市民政局人事大風吹！北屯、霧峰、南區區長異動

台中市政府民政局人事大異動，今舉行北屯、南區及霧峰區長布達暨交接典禮，新任北屯區長由原霧峰區長白峨嵋升任，南區區長由台中市就業服務處處長李美麗升任，霧峰區長由大里區公所主任秘書張慶庸升任。

民政局長吳世瑋說，因前副局長徐照山、選委會副總幹事賴鎮安兩人退休，遞補連帶異動。另鼓勵在第一線認真打拚的主管人員，期盼層層歷練累積的實務經驗，帶動地方蓬勃發展。

吳世瑋說，原任北屯區長歐陽明，積極推展市政與區政業務，已延攬至民政局擔任副局長。新任北屯區長由原霧峰區長白峨嵋調升，北屯區是台中市第一大行政區，人口數破30萬，備受矚目。

白峨嵋曾任大肚區及霧峰區長，吳世瑋說，再度跨區歷練，期盼白在新職務上持續努力。

原南區區長陳佩玉調升台中市選舉委員會副總幹事，11職等；從台中市就業服務處借將新任南區區長李美麗，曾任民政局區里行政科、勤務管理科科長等職務，熟稔民政業務。

另新任霧峰區長張慶庸，曾任大里區公所副區長、主任秘書等職務，行政歷練相當豐富。

今天監交現場，立法院副院長江啟臣也派服務處主任江紅代表致賀。