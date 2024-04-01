南投擴大環保補助！換購電動機車補助最高1萬9千8 許淑華宣布殯葬1變革

為改善空汙，南投縣祭出機車汰舊換購電動機車，每輛最高可補助1萬9800元，申辦排氣定檢簡訊通知可抽萬元禮券；寺廟新設環保金爐及禮炮車，最高補助購置費用的49%。縣長許淑華也宣布，將不主動提供實體輓聯，改以電子輓聯致意。

縣府指出，為落實環保，降低縣內空氣汙染物排放，今年持續編列相關經費，除了延續老舊機車淘汰換購電動機車獎勵，加強推動機車排氣定檢E化通知服務，更針對寺廟減香少金，擴大補助設置環保金爐、空汙防制設備及環保禮炮車等。

環保局表示，機車汰舊換購電動機車補助最高1萬元，或汰舊每輛補助2500元、新購電動機車補助2000元，再結合環境部廢車體回收獎勵金2800元、經濟部產業發展署補助新購電動車5100元至7000元，每輛最高可補助達1萬9800元。

而機車每年得排氣定期檢驗，過去會寄明信片通知檢驗時間，但未推行無紙化，只要車籍在南投，可至環保局網頁（https://web2.envimac.com.tw/MSMS/RegData）登記申辦排氣定檢簡訊通知服務，並按時完成定檢，就有機會抽中萬元禮券。

環保局也表示，今年針對縣內合法登記寺廟擴大補助環保設施，新設環保金爐或新設金爐空氣汙染防制設備，最高可申請補助金額為總購置費用的49%，但以60萬元為限；購置環保禮炮車補助金額的同樣最高為49%，但不得超過4萬元。

縣長許淑華則說，近年縣內減碳成效不錯，但在殯葬傳統上仍較難改變，縣府為此要率先做出改變，過去會提供實體輓聯向喪家致意，但今年起將不再主動提供實體輓聯，同時也將號召各級民代響應，改以電子輓聯或其他方式致意。