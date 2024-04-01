防範腸病毒威脅 南投宣布為弱勢嬰童免費打疫苗

南投縣衛生局今天宣布，領先全台今天起為出生2個月至6歲低收、中低收入戶嬰幼童免費施打腸病毒71型疫苗，請符合資格家長帶小孩、健保卡、兒童健康手冊等資料到衛生所施打。

南投縣政府衛生局今天舉辦記者會宣布，守護縣內弱勢家庭嬰幼童防範腸病毒威脅，4月1日起提供設籍南投縣出生滿2個月至未滿6歲低收、中低收入戶嬰幼童，免費接種2劑腸病毒71型疫苗，估施打對象900多人，請符合資格嬰童家長洽詢各鄉鎮市衛生所預約接種。

南投縣長許淑華出席記者會表示，感染腸病毒無特效藥，採支持療法，透過接種腸病毒71型疫苗預防病毒侵襲，保護率達98%，由於中央未納入公費常規疫苗接種，自費接種腸病毒疫苗每劑約新台幣4000元，對弱勢家庭來說是一筆負擔，感謝縣議會支持這項弱勢福利。

南投衛生局長陳南松說，腸病毒為幼童常見傳染病，分布廣泛且型別眾多，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒、腸病毒等，衛生福利部疾病管制署資料顯示，每年4月至9月是腸病毒感染流行期，感染腸病毒71型最易引發神經系統併發症，造成腦膜炎、肺水腫、肺出血等重症，嚴重甚至死亡，重症致死率達3成。