南投鼓勵汰舊換購電動機車 補助最高1萬9800元

南投縣政府今年持續鼓勵縣民淘汰老舊機車並換購電動機車，其中縣府補助最高1萬元，加上中央補助，最高可獲1萬9800元；縣府也鼓勵申辦排氣定檢簡訊通知，可抽禮券。

鼓勵縣民淘汰老舊機車並積極推動運具電動化，南投縣政府環境保護局今天召開記者會宣布，淘汰民國96年6月30日前出廠舊機車並換購電動機車，補助最高新台幣1萬9800元，即日起至今年12月31日受理補助，經費用完為止，申請人、汰換舊機車須於去年底前設籍南投。

縣長許淑華出席記者會表示，全縣近3年汰除3萬多輛老舊機車，縣府今年持續編列經費投入改善機車空污問題，汰舊並換購電動機車可獲縣府補助最高1萬元，或淘汰老舊機車每輛補助2500元，或新購電動機車一般民眾也有2000元補助，盼透過多元選擇改善空污。

環保局長李易書簡報說明，汰舊並換購電動重型機車有縣府1萬元，加上環境部補助及報廢獎勵金共2800元、經濟部產業發展署最高7000元，1輛最高獲1萬9800元補助；依淘汰舊車、淘汰並換購電動機車、新購電動機車3種作法，補助總額1萬9800元至1000元不等。

李易書也說，除汰舊換新補助，為落實無紙化減碳政策，加強推動機車排氣定檢通知簡訊服務，民眾進入南投縣環保局機車排氣定檢簡訊通知服務網頁，輸入車號及手機號碼申辦定期檢驗簡訊通知，機車車籍在南投縣並按時完成年度定檢，有機會抽500元禮券。