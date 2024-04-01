快訊

檢查你的愛車！美警發現蘋果AirTag淪「竊車集團」犯案工具

寶林茶室食安事件 新安東京：食物中毒每案最高理賠4000萬元

00940上市破發照樣搶！爆量133.9萬張 台股跌72點收20,222點

清明連假台中掃墓 警預排2400人疏處交通保順暢

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
清明連假將至，台中市警局已預先安排2400名人力，將在連假前一天投入交通疏導勤務。圖／台中市交大提供
清明連假將至，台中市警局已預先安排2400名人力，將在連假前一天投入交通疏導勤務。圖／台中市交大提供

清明四天連假將至，台中市警局預期有相關掃墓人、車潮，已預先從連假前一天（3日）展開交通疏導計畫，安排警力、義交有2407人，投入交通疏導勤務，針對公墓、納骨塔、國道、快速道路等重點區域，強化交通管制措施，台中市警局交通大隊表示，用路人可下載「台中交通網」APP，避開壅塞路段。

台中市交大因應本月4日至7日的清明連假，判斷會有一定程度的返鄉、旅遊、掃墓祭祖之人、車潮，為維護連假期間交通安全與順暢，將從連假前一天（3日）針對國一、國三、台74、台61等國道、快速道路與平面道路交會路口及公墓、納骨塔等路段，出勤交通維護警力人數1918人、義交民力489人。

交大表示，公墓、納骨塔等無特別的交通狀況，由市警局所轄15個分局編排交通疏導崗、機動巡邏交通疏處，連假期間，也會對轄內各公墓、納骨塔、樹葬區及、掃墓專車動線等處，加強規畫交通疏導作為。

台中市警局長李文章提醒，用路人注意行車安全，旅途自駕請做好車輛檢查，對於掌握台中市交通狀況及停車資訊，可利用「台中交通網」APP查詢避開壅塞路段。如若行經壅塞路段，敬請遵守交通管制措施及現場員警、義交人員交通指揮，確保交通秩序與安全。

交大提醒，連假期間沒有法律假期，市警局將持續落實強力取締酒駕勤務作為，連假期間民眾參加聚餐飲宴場合，請隨時提醒身邊至親好友「喝酒不開車、開車不喝酒，翌日宿醉不上路」，共同維護用路安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

清明連假將至，台中市警局已預先安排2400名人力，將在連假前一天投入交通疏導勤務。圖／台中市交大提供
清明連假將至，台中市警局已預先安排2400名人力，將在連假前一天投入交通疏導勤務。圖／台中市交大提供

台中市 納骨塔 連假

延伸閱讀

連假將至！桃園景點估湧人潮 國道高乘載路段與時間曝

侯友宜送兒童節禮物 持兒童卡連假捷運免費搭到飽

墓區清明見人潮 基市消防局呼籲「5不1要」平安祭祖

清明掃墓有禁忌！4生肖小心犯煞 3類人千萬別去

相關新聞

中友埔里農莊涉違法開發 南投重罰60萬駁回申請

中友百貨相關企業森形埔里農莊在南投埔里一新里進行旅館等遊憩設施開發案，但地方指控業者濫伐山林，破壞水土保持，恐危害珍稀保...

南投鼓勵汰舊換購電動機車 補助最高1萬9800元

南投縣政府今年持續鼓勵縣民淘汰老舊機車並換購電動機車，其中縣府補助最高1萬元，加上中央補助，最高可獲1萬9800元；縣府...

清明連假台中掃墓 警預排2400人疏處交通保順暢

清明四天連假將至，台中市警局預期有相關掃墓人、車潮，已預先從連假前一天（3日）展開交通疏導計畫，安排警力、義交有2407...

假永續真漂綠？環團控中友百貨違法開發侵台灣白魚棲地

監督盟今與多個環團、在地居民及立委麥玉珍、陳昭姿共同召開記者會，控訴中友百貨集團所屬的埔里農莊破壞埔里山坡地保育區，危害...

環團批南投埔里農莊開發破壞山坡地 危害台灣白魚棲地

立委麥玉珍、陳昭姿、多個環保團體上午一起舉行「中友集團破壞山坡地 危害白魚棲地 居民要求停止開發 維護下游安全」記者會，...

中火檢修造成氨氣外洩 幸20分鐘緊急排除

台中火力電廠上午9時許執行例行檢修時，3、4號燃煤機組共用的氨槽區因氨釋壓閥座閥門未妥善關好，導致氨氣外洩，所幸發現後迅即關閉，未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。