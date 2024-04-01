清明連假台中掃墓 警預排2400人疏處交通保順暢

清明四天連假將至，台中市警局預期有相關掃墓人、車潮，已預先從連假前一天（3日）展開交通疏導計畫，安排警力、義交有2407人，投入交通疏導勤務，針對公墓、納骨塔、國道、快速道路等重點區域，強化交通管制措施，台中市警局交通大隊表示，用路人可下載「台中交通網」APP，避開壅塞路段。

台中市交大因應本月4日至7日的清明連假，判斷會有一定程度的返鄉、旅遊、掃墓祭祖之人、車潮，為維護連假期間交通安全與順暢，將從連假前一天（3日）針對國一、國三、台74、台61等國道、快速道路與平面道路交會路口及公墓、納骨塔等路段，出勤交通維護警力人數1918人、義交民力489人。

交大表示，公墓、納骨塔等無特別的交通狀況，由市警局所轄15個分局編排交通疏導崗、機動巡邏交通疏處，連假期間，也會對轄內各公墓、納骨塔、樹葬區及、掃墓專車動線等處，加強規畫交通疏導作為。

台中市警局長李文章提醒，用路人注意行車安全，旅途自駕請做好車輛檢查，對於掌握台中市交通狀況及停車資訊，可利用「台中交通網」APP查詢避開壅塞路段。如若行經壅塞路段，敬請遵守交通管制措施及現場員警、義交人員交通指揮，確保交通秩序與安全。

交大提醒，連假期間沒有法律假期，市警局將持續落實強力取締酒駕勤務作為，連假期間民眾參加聚餐飲宴場合，請隨時提醒身邊至親好友「喝酒不開車、開車不喝酒，翌日宿醉不上路」，共同維護用路安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康