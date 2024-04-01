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環團批南投埔里農莊開發破壞山坡地 危害台灣白魚棲地
立委麥玉珍、陳昭姿、多個環保團體上午一起舉行「中友集團破壞山坡地 危害白魚棲地 居民要求停止開發 維護下游安全」記者會，控訴中友百貨集團所屬的埔里農莊破壞埔里山坡地保育區，甚至危害保育類台灣白魚棲地生態及下游居民生命財產安全，當地居民到立法院發聲，抗議財團無法無天。
台灣河溪網協會、台灣生態學會、荒野保護協會台中分會等環保團體出席聲援。指未經許可即擅自破壞超過37公頃山坡地，更有超過140公頃的三個開發案箭在弦上，呼籲南投縣政府勒令中友集團停止開發，且在未釐清當地總體用水量並確保「永續出水量」前，不應草率核發水井水權。
埔里農莊日前表示，開墾荒廢土地約2、3年，已申請水保計畫，栽種溫室有機蔬果，還拓寬周邊農路，為野溪加設護岸等，各項施工皆對外公告，目前3個開發案依法申請，仍在規畫初期，將依法進行環境、安全審查，也請專家學者把關。
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