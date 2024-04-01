水啦！昨晚春雷轟隆大響 德基水庫入流量增加7cms
不少中部地區民眾昨晚有感，白色閃電劃破夜空，轟隆巨雷伴隨雨勢。大甲溪發電廠表示，這波春雷雨稍稍替德基水庫「解渴」，昨晚雨勢讓水庫入流量從8cms增為15cms，增加了7cms，目前有效容量為55%、水位海拔高度為1383.24公尺，水情燈號為綠燈，仍呼籲民眾節約用水。
大甲溪發電廠表示，今天德基水庫蓄水容量1億380萬噸，水情燈號從藍燈轉為綠燈，雖然沒有到達限水措施，但因下游需灌溉用水，今天水位海拔高度比昨天下降10公尺。
大甲溪發電廠廠長劉演鎮進一步解釋，加上昨晚春雨在山區降雨未持續很久，水庫入流量會衰退較快，接下來持續關注這一波春雨狀況，希望雨量能集中降在集水區，紓解水情，並呼籲國人珍惜水資源。
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