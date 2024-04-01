彰化10大肇事路口 縣議會前奪冠

依交通部道安資訊統計，彰化縣去年10大車禍肇事熱點，除1處在員林市外，其餘9處都在彰化市，第一名是縣議會前的彰化市中山路二段、孔門路及東民街口，公路局彰化工務段表示，由於多數是複雜路口，公路局已邀請學者專家會診，針對路口設計、標線及號誌等逐一檢討，希望有效降低車禍發生。

去年車禍件數最多的彰化市中山路二段、孔門路及東民街口，共發生28件造成36受傷，其次是彰化市中山路二段、旭光西路、旭光路口的26件、36人受傷，第三是彰化市中山路一段、中山路二段、南平街、南瑤路的26件、35人受傷。

第四名以後，包括彰化市中華路、孔門路、民生路口，彰化市三民路、民生路、和平路196巷，彰化市中興路、介壽北路，彰化市孔門路、永福街，員林市三民街、博愛路口，彰化市金馬路二段、金馬路三段、彰美路一段，彰化市中山路二段、中民街口。

這10大肇事路口中，有6處都是公路局彰化工務段管轄，彰化工務段段長陳禎康說，這些路口都十分複雜，工務段已邀請學者專家及警方、縣府等單位會勘，從路口工程設計、指示牌面、標線及號誌設置，將就個案檢討改善。

以肇事件數最高的彰化市中山路二段、孔門路、東民街口為例，陳禎康說，此一路口過大，加上車流量多，動線複雜，將研議縮小路口改善，減少車禍發生。

縣警局表示，針對易肇事路口，警方會在交通尖峰時段提高見警率，除指揮交通外，也會加強取締，部分路口更有科技執法，加上路權單位交通設施改善，希望有效降低車禍發生。