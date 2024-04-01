聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化10大肇事路口 縣議會前奪冠

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化市中山路二段、孔門路及東民街口，去年共發生28件車禍，造成36人受傷，是全縣肇事案件最多的路口。記者劉明岩／攝影
彰化市中山路二段、孔門路及東民街口，去年共發生28件車禍，造成36人受傷，是全縣肇事案件最多的路口。記者劉明岩／攝影

依交通部道安資訊統計，彰化縣去年10大車禍肇事熱點，除1處在員林市外，其餘9處都在彰化市，第一名是縣議會前的彰化市中山路二段、孔門路及東民街口，公路局彰化工務段表示，由於多數是複雜路口，公路局已邀請學者專家會診，針對路口設計、標線及號誌等逐一檢討，希望有效降低車禍發生。

去年車禍件數最多的彰化市中山路二段、孔門路及東民街口，共發生28件造成36受傷，其次是彰化市中山路二段、旭光西路、旭光路口的26件、36人受傷，第三是彰化市中山路一段、中山路二段、南平街、南瑤路的26件、35人受傷。

第四名以後，包括彰化市中華路、孔門路、民生路口，彰化市三民路、民生路、和平路196巷，彰化市中興路、介壽北路，彰化市孔門路、永福街，員林市三民街、博愛路口，彰化市金馬路二段、金馬路三段、彰美路一段，彰化市中山路二段、中民街口。

這10大肇事路口中，有6處都是公路局彰化工務段管轄，彰化工務段段長陳禎康說，這些路口都十分複雜，工務段已邀請學者專家及警方、縣府等單位會勘，從路口工程設計、指示牌面、標線及號誌設置，將就個案檢討改善。

以肇事件數最高的彰化市中山路二段、孔門路、東民街口為例，陳禎康說，此一路口過大，加上車流量多，動線複雜，將研議縮小路口改善，減少車禍發生。

縣警局表示，針對易肇事路口，警方會在交通尖峰時段提高見警率，除指揮交通外，也會加強取締，部分路口更有科技執法，加上路權單位交通設施改善，希望有效降低車禍發生。

科技執法 車禍

延伸閱讀

媽祖好靈！彰化南瑤宮媽祖進香回鑾 天降甘霖解旱象

彰化10大肇事路口排名 縣議會前中山路與孔門路口第一

神明附身？乩童蒙眼開車300公尺 彰化警方蒐證將開罰

清明連假蘇花路廊 公路局估4月4日凌晨湧南下車潮

相關新聞

考量安全 中興新村郵票牆拆了 地方不捨

南投中興新村是台灣省政府所在地，早年生活機能完善，精省後沒落，轉型為旅遊景點，當地郵局外的郵票燈牆即是當地特色地景之一，...

大甲媽5日起駕 搭接駁車朝聖

大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動4月5日登場，為因應龐大人潮，中市府將在「起駕日」、「回鑾日」，提供「朝富停車場─大甲體育場」、「...

彰化10大肇事路口 縣議會前奪冠

依交通部道安資訊統計，彰化縣去年10大車禍肇事熱點，除1處在員林市外，其餘9處都在彰化市，第一名是縣議會前的彰化市中山路...

中市議員補選！知名導演吳軍 提七大原住民政策爭取支持

台中市平地原住民市議員將於4月13日補選，國際知名導演吳軍宣佈參選，今(31)日舉辦造勢大會提出七大原住民政策，包括爭取...

媽祖好靈！彰化南瑤宮媽祖進香回鑾 天降甘霖解旱象

彰化南瑤宮媽祖8天7夜笨港徒步進香之旅，在歷經300公里路途，浩浩蕩蕩進香隊伍在上百陣頭接駕下，今天下午回鑾彰化市遶境，...

台中動漫展遭質疑「人潮一年不如一年」成效不如民間 市府回應了

台中市議員陳俞融今指出，市府舉辦的台中國際動漫博覽會，人潮一年不如一年，反觀民間辦的台中國際動漫節人潮洶湧，市府應檢討。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。