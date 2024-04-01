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考量安全 中興新村郵票牆拆了 地方不捨

聯合報／ 記者賴香珊江良誠／南投報導
郵票燈牆約2層樓高共展示328枚郵票，郵票圖案年代橫跨半世紀，成特色地景。圖／擷取自「國發會」臉書
郵票燈牆約2層樓高共展示328枚郵票，郵票圖案年代橫跨半世紀，成特色地景。圖／擷取自「國發會」臉書

南投中興新村是台灣省政府所在地，早年生活機能完善，精省後沒落，轉型為旅遊景點，當地郵局外的郵票燈牆即是當地特色地景之一，近期卻突被全部拆除，令地方難過不解。郵局表示，考量安全才卸除，後續將再做設計規畫。

台灣省政府過去坐落在中興新村，以仿英式花園城市營造城鎮，隨處可見公園綠地、花草樹木，且設有多所學校、市場、郵局、圖書館等；但25年前精省，又遭921震殤，隨歲月沒落，從政治中心轉型為旅遊景點。

其中，服務各項郵政業務的中興郵局，在地營業逾一甲子，2014年為因應台灣燈會在中興新村，打造了約2層樓高的郵票燈牆，上面展示了328枚中華民國郵票，郵票圖案年代橫跨半世紀，成為當地特色地景之一，遊客多會前往拍照打卡留念。

中興新村郵局郵票燈牆近期突遭全部拆除，又回到單調的綠色牆面，地方居民難過不解。記者賴香珊／攝影
中興新村郵局郵票燈牆近期突遭全部拆除，又回到單調的綠色牆面，地方居民難過不解。記者賴香珊／攝影

不過，中興郵局原本繽紛的郵票圖案近日突然全被拆除，又回到單調的綠色牆面，許多居民難過不解，認為地方一大特色不見了、少了一處地標，希望能復原；但也有人期待更新，覺得10年風霜已讓郵票燈牆褪色，確實應該要汰舊修繕了。

南投郵局表示，郵票燈牆施設已久，除了褪色斑駁，也恐衍生安全問題，因此先卸除，後續將再做設計規畫；縣議員林儒暘說，這面牆已是中興地景，未來仍應營造特色，他將會同郵局會勘，並持續追蹤。

中興新村 台灣燈會 景點 郵局

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