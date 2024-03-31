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上玉山注意！台21線新中橫公路明天起施工 將交管3個月

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
台21線新中橫公路是是往返日月潭、玉山國家公園及嘉義阿里山等地的重要幹道。圖／公路局信義工務段提供
台21線新中橫公路是是往返日月潭、玉山國家公園及嘉義阿里山等地的重要幹道。圖／公路局信義工務段提供

為維護行車安全，台21線新中橫公路郡坑81K至草坪頭110K、台16線人倫22K至民和25K路段進行災害坡面保護工程，明天（1日）起至6月30日上午8時至下午5時施工並實施交管，每小時放行15分鐘，行經務必配合現場指揮通行。

台21線新中橫公路是是往返日月潭、玉山國家公園及嘉義阿里山等地的重要幹道，是南投的重要觀光動線，但因位居山區遭強降雨、寒流及乾旱崩裂等氣候影響，道路邊坡易受損害，為維護行車安全，公路局規畫進行災害坡面保護工程。

公路局中區養護工程局信義工務段排定於明天（1）起至6月30日（日）辦理郡坑81K至草坪頭110K、台16線人倫22K至民和25K路段多處災害坡面保護工程，預計每周一至五上午8時至下午5時施工，例假日不施工，工期約3個月。

信義工務段表示，該工程範圍為台21線郡坑81K至草坪頭110K處、台16線人倫22K至民和25K處，工區為台21線81K+740、82K+350、102K+340、109K+525等4處路段，以及台16線22K+520、24K+400、24K+600等3處路段。

施工期間，道路坡面恐有土石掉落，並需使用大型機械占用一車道，受限於路寬，將於工區道路兩端實施交通管制，原則上，每小時整點放行15分鐘，中午12時至下午1時不管制，採單線雙向通行，現場人員也會視實際狀況機動調整交管。

公路局提醒，民眾上路前可利用省道即時交通資訊系統（https://168.thb.gov.tw），或撥打0800-001822及0800-231035，沿途透過道路行車廣播、注意電子資訊看板（CMS）內容，以掌握動態路況；行經施工區域務必耐心等候，並減速慢行。

中橫公路 玉山國家公園 義工

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