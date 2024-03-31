彰化二水大丘園阿公意外離世 推動友善農耕 曾讓中輟生愛上學習

彰化縣二八水商圈協會創會理事長劉炳賀人稱「大丘園阿公」本月27日在休閒農場修剪樹木時，因墜梯傷重不治，他的驟逝讓大家很不捨，劉炳賀在自己的農場推廣無農藥的生態理念，把與生態共存的理念推廣出去，竹塘國中校長黃仲平還曾請劉炳賀在園區開課，曾有中輟生因此找到學習樂趣，努力向學。

78歲的劉炳賀發生墜梯意外，頸椎重傷，送醫不治，消息傳出，許多朋友紛紛在臉書悼念，修平科大老師許名勝說，前二天大丘園奶奶突來電說得取消修平與田中高中的參訪活動，奶奶哽咽的說「阿公去天上做仙啊，無法再接待大家了」，讓他心頭一震。

許名勝感傷的說，他經常安排師生到大丘園參訪並聽「阿公」分享農場與二水的故事，感受「望天、聽風、看樹」的生活態度，而自己的孩子最愛到大丘園，因為阿公會和藹可親的帶著孩子們在園內到處找昆蟲。

許名勝說，劉炳賀不僅熟悉二水文化、產業與歷史，還致力推廣台語文、米食文化，同時投入友善農場經營，是少數同時兼備生態保育和文化內涵的長者。

竹塘國中校長黃仲平說，他擔任二水國中校長期間，曾請劉理事長擔任業師，在園區開設「開心農場」，帶著學生了解園區內咖啡的種植、採收、烘製到沖泡過程，有原本不愛上學的中輟生，因此開始喜歡學習，後來還考上員林農工。

二八水觀光商圈理事長郭燉論說，劉炳賀堅持友善耕作，對二水商圈的永續發展都盡心盡力，印象最深刻的是他在導覽時，擅長以台語詩歌介紹風土人情，讓大家對於這片土地有更深的親近感。

劉炳賀不只希望大丘園永續經營，更希望帶著偏鄉的產業一起成長，因此還號召大家成立了二八水商圈協會，他曾說，二水有休閒農場、農園、老米店、傳統油車間，希望在商圈的帶動下，讓二水有更多百年老店。