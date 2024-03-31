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中興新村郵票牆無預警全拆了 居民傻眼…郵局曝原因給下一步
南投中興新村是台灣省政府所在地，以花園城市造鎮，早年生活機能完善，精省後沒落，轉型為旅遊景點，當地郵局外的郵票燈牆更是當地特色地景之一，近期突全部拆除，地方難過不解。郵局表示，考量安全才卸除，後續將再做設計規畫。
台灣省政府過去座落在中興新村，以仿英式花園城市營造城鎮，隨處可見公園綠地、花草樹木，且設有多所學校、市場、郵局、圖書館等，生活機能完善；但25年前精省，又遭921震殤，隨歲月頹圯沒落，而從政治中心轉型成為旅遊景點。
最為人所知的歷史地標，除了台灣省政府、中興會堂、中興新村牌樓等，座落在圖書館旁的純白色方形建築「小興苑（原新生報辦事處）」，更是台灣第一女建築師修澤蘭女士所設計；綠蔭大道、椰林大道、荷花池等則能怡然散步、騎單車等。
而服務各項郵政業務的中興郵局，在地營業逾一甲子，2014年為因應台灣燈會在中興新村，打造了約2層樓高的郵票燈牆，上面展示了328枚中華民國郵票，郵票圖案年代橫跨半世紀，成為當地特色地景之一，遊客多會前往拍照打卡留念。
只不過，中興郵局原本繽紛的郵票圖案突然全被拆除，又回到單調的綠色牆面，許多居民難過不解，認為地方一大特色不見了、少了一處地標，甚至希望能復原；但也有人期待更新，覺得10年風霜已讓郵票燈牆褪色，確實應該要汰舊修繕了。
經民代了解，基於安全才拆除郵票牆，南投郵局表示，該燈牆施設已久，除了褪色斑駁，也恐衍生安全問題，因此先卸除，後續將再做設計規畫；縣議員林儒暘則說，這面牆已是中興地景，未來仍應營造特色，他將會同郵局會勘並持續追蹤。
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