跟著彰化媽來「潦溪」 萬人完成「此生必來一次」壯舉

彰化南瑤宮8天7夜笨港進香，最具特色的3年一次「三媽愛潦溪」活動，進香隊伍昨晚從雲林縣莿桐鄉潦（橫渡）過濁水溪，今天凌晨進入彰化縣溪州鄉，此一被形容一生必來一次的「潦溪」進香活動，國內罕見，吸引上萬信眾參與，場面盛大，到今天凌晨陸續完成此一壯舉。

今年南瑤宮笨港進香活動，共有南瑤宮開基媽祖、聖三媽、新三媽以及老六媽等四座神尊參與，其中開基媽祖神尊是相隔百年之後再度出巡。南瑤宮過去流傳「大媽進香愛吃雞、二媽進香愛冤家、三媽進香愛潦溪」的諺語， 今年適逢三年一度的「三媽年」，按傳統舉辦潦溪活動。

南瑤宮媽祖回鑾隊伍昨天抵達雲林莿桐，即由當地媽祖廟天瑤宮接駕引領遶境庄里，途經埔子錫福宮、下麻園乾元宮、紅竹口三聖宮、樹仔腳玉樹宮，最後停駕饒平村廣興宮，晚間進行「潦溪」活動，先在濁水溪畔「祭溪」，沿途撒「買路金」，向濁水溪中好兄弟們「買水路」，萬人跟隨南瑤宮媽祖鑾駕，從雲林縣莿桐鄉展開人神「潦溪」活動。

「潦溪」終點時路線，分為兩段抵達溪州北聖天宮與南天宮，全程約5到7公里，需時約5小時，包括彰化縣長王惠美、南瑤宮管理人彰化市長林世賢、進香大總理前議長白鴻森及各級民代、彰化市里長，以及約萬名信眾專程前來，參加此一最具特色、一生必來的「潦溪」進香體驗。

雖然水路事先都經過整理，以確保安全，沿途並做好照明及安全維護，但在暗夜裡「潦溪」，很多人心中仍充滿著忐忑，不過與鑾轎一起涉水而過時的體驗，仍然很新奇。

張姓香客一家大小前來參加「潦溪」，他說，人神「潦溪」是很棒的體驗，尤其看到這麼多年輕人參與，希望此一「潦溪」儀式，能每年都舉辦。據了解，彰化市公所研議每年都辦「潦溪」，不只有三年一度的「三媽年」才辦。