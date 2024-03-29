彰化登錄「柴燒泥編塑」、「神明紙帽」為傳統工藝 2藝師獲認定保存者
彰化縣文化局今天公布新增登錄「柴燒泥編塑」及「神明紙帽」為傳統工藝項目，並分別認定藝師葉志誠、柯錦中為保存者。
彰化縣傳統工藝暨文化資產保存技術及保存者審議會113年度第1次會議昨天完成審議，文化局今天發布新聞稿指出，台灣柴燒窯逐漸變少，泥編紋樣技法具特殊性，柴燒泥編塑作品兼具稀有性與藝術性，為台灣早期鄉土題材，具有地方特色，值得肯定並保存。
葉志誠高中畢業後，即投身南投窯陶藝學習，之後創立田中窯，策劃開辦陶藝相關課程，並培訓多名陶藝師長期舉辦柴燒技法研習營，致力於陶藝推廣傳承，迄今仍創作不輟。
另外，神明紙帽工藝長期存在台灣民間粧佛工藝中，工巧藝精，具有藝術價值，且依泉州、福州流派有不同表現。
柯錦中師承泉州派黃必昇，神明紙帽須依神像比例打造合宜尺寸，也須熟悉神格位階、官帽樣式，讓神佛像威儀、莊重。柯錦中曾製作多間知名廟宇神明紙帽，長期擔任相關工藝課程講師。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言