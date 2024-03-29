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彰化登錄「柴燒泥編塑」、「神明紙帽」為傳統工藝 2藝師獲認定保存者

中央社／ 彰化29日電
柯錦中多年前為神像上漆線，讓木雕紋路立體化。圖／聯合報系資料照片
柯錦中多年前為神像上漆線，讓木雕紋路立體化。圖／聯合報系資料照片

彰化縣文化局今天公布新增登錄「柴燒泥編塑」及「神明紙帽」為傳統工藝項目，並分別認定藝師葉志誠、柯錦中為保存者。

彰化縣傳統工藝暨文化資產保存技術及保存者審議會113年度第1次會議昨天完成審議，文化局今天發布新聞稿指出，台灣柴燒窯逐漸變少，泥編紋樣技法具特殊性，柴燒泥編塑作品兼具稀有性與藝術性，為台灣早期鄉土題材，具有地方特色，值得肯定並保存。

台灣頂極工藝協會理事長葉志誠是彰化縣田中窯負責人。圖／聯合報系資料照片
台灣頂極工藝協會理事長葉志誠是彰化縣田中窯負責人。圖／聯合報系資料照片

葉志誠高中畢業後，即投身南投窯陶藝學習，之後創立田中窯，策劃開辦陶藝相關課程，並培訓多名陶藝師長期舉辦柴燒技法研習營，致力於陶藝推廣傳承，迄今仍創作不輟。

另外，神明紙帽工藝長期存在台灣民間粧佛工藝中，工巧藝精，具有藝術價值，且依泉州、福州流派有不同表現。

柯錦中師承泉州派黃必昇，神明紙帽須依神像比例打造合宜尺寸，也須熟悉神格位階、官帽樣式，讓神佛像威儀、莊重。柯錦中曾製作多間知名廟宇神明紙帽，長期擔任相關工藝課程講師。

神明 陶藝

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