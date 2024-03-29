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建築師妹島和世向盧秀燕導覽 台中綠美圖施工進度曝光

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今與妹島和世、西澤立衛兩位建築師視察台中綠美圖。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今與妹島和世、西澤立衛兩位建築師視察台中綠美圖。圖／台中市政府提供

台中市首座圖書館結合美術館的「台中綠美圖」，由台日知名建築師聯手設計，主體工程已近完成，目前辦理帷幕、裝修及景觀工程等收尾作業，預計明年中旬交給文化局策展及書籍上櫃，明年12月開館營運。台中市長盧秀燕今率市府團隊視察綠美圖工程進度，盧秀燕說，交給日本兩位建築師非常放心，其提出的優化建議也全力支持，期望幫台中蓋「公園中的圖書館、森林中的美術館」，甚至打造成為「世界地標」。

盧秀燕今與妹島和世、西澤立衛兩位建築師視察綠美圖，由妹島和世親自導覽介紹，盧秀燕致贈兩位建築師綠美圖開工典禮的合照，以及匯集工程歷辛照片的「百工圖」，別具意義；兩位建築師則回贈其作品集，書中特別提到綠美圖建築設計。

盧秀燕表示，綠美圖新建工程交給日本建築師妹島和世與西澤立衛，讓她非常放心，2位建築師從綠美圖開工以來，已2次專程赴台勘查工程，並提出優化建議，負責任的精神與工作態度，與她的企圖一致，希望幫台中蓋「公園中的圖書館、森林中的美術館」。

盧秀燕說，妹島建築師上次來台，提出擴張網、天花板、增加窗透性開窗等多項變更設計優化建議，她全力支持，增加5000萬元經費進行變更設計，因為「要蓋就要蓋到盡善盡美。」

建設局指出，綠美圖由日本知名建築師妹島和世與西澤立衛組成的SANAA事務所，與台灣劉培森建築師事務所跨國合作，打造8棟互相連結、穿梭的建築，主體工程已近完成，採用造型金屬擴張網帷幕設計手法，可於白天增加自然光線與風流引入，夜晚室內照明自然流出，使建物視覺通透，展現典雅風貌。

建設局提到，台中綠美圖特殊裝修及設備工程經費4億8803萬元，延續建築主體工程的建築設計理念，進一步完善特殊展間室內設計、典藏庫房、演講廳以及全案傢俱等，皆由妹島和世建築師量身為綠美圖設計規劃，展現綠美圖亮點特色。

台中市長盧秀燕致贈妹島和世、西澤立衛兩位建築師綠美圖開工典禮的合照，別具意義。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕致贈妹島和世、西澤立衛兩位建築師綠美圖開工典禮的合照，別具意義。圖／台中市政府提供
台中市首座圖書館結合美術館的「台中綠美圖」，主體結構工程已近完成，目前辦理帷幕、裝修及景觀工程等收尾作業，預計明年12月開館營運。圖／台中市政府提供
台中市首座圖書館結合美術館的「台中綠美圖」，主體結構工程已近完成，目前辦理帷幕、裝修及景觀工程等收尾作業，預計明年12月開館營運。圖／台中市政府提供

建築師 綠美圖

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