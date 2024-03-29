2萬株牡丹在杉林溪盛開 今年花季引進22日本新品種

全台獨有的牡丹花季，3月下旬開始盛開在南投縣杉林溪森林遊樂區，花期將持續至4月底，園方指出，除了原有的牡丹花外，今年從日本新引進了22個新品種，民眾上山不但可享受清涼自然景觀，超過2萬株牡丹，將在清明連假盛開綻放，也會迎來滿滿的賞花客，用手機捕捉每年這個季節僅有的美色。

杉林溪園區指出，碩大艷麗的牡丹花，素有「國色天香」美名，屬溫帶植物，原產地在中國洛陽，台灣位處亞熱帶，原本不適於牡丹的栽種培育，在園區數十年的培育下，已經有超過60個品種包含9大色系、10大花型的精彩紛呈，每年此時都迎來屬於春天的芬芳，讓人不禁流連忘返於「牡丹花下」的獨特魅力。

園長江華章說，牡丹的花瓣柔軟飽滿，質地如絲，色彩濃郁鮮豔，素有「花王」及「國色天香」之稱，今年杉林溪雖然氣候乾旱，但因園區用心呵護下，抽送溪水澆灌照顧，今年花期如常的陸續爭豔綻放，牡丹花季預計盛開至4月底，清明連假尤其杉林溪牡丹花達到最大盛開期，不只可欣賞牡丹花海，踏入海拔1600公尺杉林溪，更能享受到清新的山間氣息及自然風光，徘徊在森林潔淨清新的環境中。