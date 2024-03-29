台中「南屯好派」舊工廠化身展館 AI帶你走讀南屯

台中市南屯區黎明路上近期有巨幅「派」看板，在網路引起熱議。元城建設慶祝20周年慶，以「浤裕木業」舊工廠舉辦「南屯好派：請問你是哪一派？」特展，透過互動遊戲、影片等AI展出，以主題區分「超級傳統派」、「很愛逛街派」及「好學不倦派」，邀民眾一起穿越逛南屯老街、廟宇等，探索300年來的歷史與文化底蘊。

台中市副市長鄭照新說，這場特展相當有意義，許多民眾經過看見「南屯好派」招牌，已經在網路掀起討論；台中市人口數將達到285萬人，透過這場特展，展現區域發展不僅限於硬體的增加，更融入當地長達300年的文化底蘊，讓外來客知道台中文化與歷史。

這場特展3大主題，「超級傳統派」以宮廟為主軸，帶領民眾走入南屯的萬和宮、犁頭店福德祠、文昌公廟等，還結合AI求籤的互動遊戲，有趣又好玩；「很愛逛街派」帶領民眾穿越南屯後街、三角街仔與百工相會；「好學不倦派」以「閱南屯」為軸心，現場展示包含台中的旅遊美食等南屯相關書籍刊物和影片，並以疊圖方式展現南屯溪的變化。

策展人張伊增說，這場特展在就元城建設黎明路上的新案基地展出，團隊3個月前開始調研，從南屯溪的溯源、宮廟文化及百工等，並以書冊的概念布展，用展覽側寫紀錄，以文字、圖片、互動體驗等，將在地文化特色搬到檯面上、串連到線上，是送給南屯區的大禮物。展覽最後以「黎明點燈」為主題，透過科技趕帶出未來意象，重現近代黎明聚落。