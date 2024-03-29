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東海大學校友郭小華獲選美國NAE院士

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
東海大學傑出校友郭小華，獲選為2024年美國國家工程學院（NAE）新晉院士。圖／東海大學提供
東海大學傑出校友郭小華，獲選為2024年美國國家工程學院（NAE）新晉院士。圖／東海大學提供

2024年美國國家工程院院士（NAE）名單出爐，東海大學傑出校友、任職於美國麻省理工學院林肯實驗室的郭小華，專長研究彈道飛彈防禦和太空系統，獲美國工程學院肯定，獲選為今年新晉院士，也成為台灣之光。

東海大學校長張國恩說，美國國家工程學院院士是工程師的最高榮譽，郭小華博士在彈道飛彈防禦與太空系統領域的創新研究獲選，身為女性在男性為主的工程界脫穎而出，實屬不易。

校方表示，郭小華1971年自東海大學物理系畢業後，赴美國萊斯大學深造，獲得太空物理與天文博士學位，1981年加入美國麻省理工學院（MIT）林肯實驗室，服務至今已43年；郭的研究成果在支持和推動發展集成彈道導彈防禦系統、海軍防空系統，以及情報計劃的原型感測器開發、數據利用，扮演舉足輕重的角色。

郭小華獲得東海大學第22屆傑出校友，她在頒獎典禮表示，就讀東海4年時光，奠定當年赴美發展的基礎，東海的博雅教育與師長印象深刻，面臨困難時，東海教授也全力協助支持，師生情誼宛如親子。

張國恩說，郭博士晉升美國國家工程學院院士，是東海之光，也是台灣工程界之光；她任職MIT林肯實驗室，在美國屬於大型的國安研究中心，具有神秘色彩與保守風格，她在男性為主的工程學界，加上1980年代保守的氛圍中，突破瓶頸成為重要主管，實在很難得。

東海大學 美國 院士

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