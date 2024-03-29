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南投埔里福興溫泉區 首家會館動工

聯合報／ 記者黑中亮／南投報導
南投縣府開發福興溫泉區，終於等到首家溫泉會館開工動土。本報系資料照片
南投縣府開發福興溫泉區，終於等到首家溫泉會館開工動土。本報系資料照片

南投廬山溫泉區因為颱風侵襲，被列為地質滑動潛勢危險區，縣府開發福興溫泉區，終於等到首家溫泉會館開工動土，預計2025年至2026年完工、試營運。南投縣長許淑華說，福興溫泉是俗稱「美人湯」的碳酸氫鈉泉，呼籲其他業者加速進度，將串連周邊景點，帶動溫泉觀光效益。

2008、2009年辛樂克、莫拉克颱風來襲，導致廬山地區地質滑動，公告廢止風景區，當地被畫為保護區。南投縣府2016年開發埔里福興溫泉區，挖出4口符合溫泉法標準、每日出水量達2600公噸的溫泉井。

縣府表示，福興開發面積55公頃，遊客中心、停車場、壘球場、汙水處理廠、自來水淨水廠2020年完工，還打造全台唯一以溫泉為主題的親子共融公園，包含兒童遊戲區、泡腳池，沖水設施等。

縣府表示，當初專案讓售方式，讓廬山溫泉59家業者遷往埔里福興另起爐灶，目前福興溫泉區已售出72塊土地，包含專案讓售43筆土地；去年公告旅館區招商後，終於有首家溫泉會館動工興建，預計開發1300坪基地，打造6棟溫泉Villa與會館，搭配650坪景觀造景，預計明年底至後年中旬完工、試營運。

縣府表示，埔里福興鄰近能高瀑布、親水公園及百年慶安宮等，兼具登山、觀瀑、親水等觀光資源，將串連其他景點，推動其他業者進駐，帶動當地觀光發展。興悅地產總經理李鴻岳說，首期投資3至4億元，委託雲品集團經營，第二期再投入5至6億元，興建7層樓的溫泉飯店，希望能帶動福興溫泉區發展。

埔里 溫泉 許淑華

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