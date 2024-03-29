中市爌肉飯名店肉品招來八哥啄食 勒令改善

台北市「寶林茶室」食物中毒疑雲導致2人死亡，食安問題引人關心，但又有網友當場拍到台中市北屯區水湳的知名爌肉飯「南屯蕭」，竟將肉商送來的豬肉就放在路邊，因並無遮掩，還引來八哥直接站在肉上啄食，誇張畫面引發熱議。

台中市北屯區水湳的知名爌肉飯「南屯蕭」被人拍到豬肉放路邊引來八哥啄食。台中食安處昨天上午派員稽查結果出爐，除了要求立即改善，也要求業者加強工作人員教育訓練。

食安處說，稽查人員抵達時，現場肉品已使用塑膠籃覆蓋，已要求業者加強工作人員教育訓練，在進行食品製備的各階段環節，務必妥善覆蓋及保存，避免此類事件再發生。

另也查到該製造廠其他相關衛生缺失，包括油煙機、風扇積塵不潔、塑膠籃破損、有蒼蠅出沒及未出示體檢報告等，已開立限改通知，並責令應在4月2日完成改善。後續將再派員無預警前往稽查，屆時如仍不合格，將依違反食品安全衛生管理法第8條第1項規定，處6萬元以上2億元以下罰鍰。

南屯蕭這處廚房負責供應3家門市，店家把豬肉先在廚房汆燙後，放在流水裡冷卻，接著撈出放在一旁晾乾5至6分鐘，接著進工作室人工除毛，接著再冷凍。冷凍過後才視店面需要，送至店面滷過。因此，此處僅是事前的加工處。老闆蕭峰漳說，那是豬肉汆燙後靜置晾乾時，不小心被鳥啄食到，平常都有加蓋，以後會注意改善。