林右昌視察員林社宅 引發台中藍綠互批

內政部長林右昌昨天視察中央規畫的員林社宅「靜修好室」，林右昌說，社宅與過去國宅不同，以高標準興建。國家住都中心26日剛動工南屯社宅，昨天林右昌親自視察員林社宅，下周二烏日社宅動工，動作頻頻引發關注。藍營批評，中央早該動工興建，而不是現在才趕進度。綠營反擊，社宅規畫有期程，不必想太多。

台中市長盧秀燕日前主持中市社宅動工時，台中已完工、規畫共計6千戶以上社宅，脫口而出「中央一戶都沒完成」，引發政壇議論。彰化縣規畫出售的伸港青年住宅，目前仍卡在都市計畫變更，縣府另在員林三條段推出45戶小坪數青宅，正在都市設計審議，最快6月可動工。

林右昌昨到員林視察「靜修好室」社宅基地，民進黨立委陳素月等綠營民代陪同，彰化縣府只有科長級人員到場。這座社宅位於靜修路、萬年路口，占地1084坪，距離員林火車站僅650公尺，總經費11億元。林右昌說，中央用最高的標準興建，各縣市都在爭取；政府會持續推動，彰化預計規畫2千戶以上。

國家住都中心在彰化規畫6處社宅，目前已規畫彰化市275戶、員林市176戶與和美鎮110戶，另員林第2處中央社宅預定地在南興里，還有溪湖社宅規畫中。中央26日在台中剛動工南屯社宅402戶，預計2027年完工；烏日「榮泉安居」205戶，預計4月2日動工；已動工的還有西屯、潭子等社宅，另有北屯、南屯、霧峰等5案已發包。

國民黨台中市議員李中說，社宅議題延燒，中央若真想推動，國有土地多，早就該動工興建，而不是現在才趕進度開工、視察，用規畫中的數字來欺騙市民。國民黨彰化縣議員劉惠娟說，中央資源多，推動社宅相對順利，反觀縣府推青宅，除了經費受限外，也常被中央卡關，影響進度。

民進黨台中市議員王立任表示，社宅有規畫進度，也不是要蓋就能蓋，林右昌是政務官，視察、推動社宅不必過度解讀，外界也不必想太多。民進黨彰化縣議員莊陞漢則說，縣府青宅、中央社宅相輔相成，因應不同的需求，但將來移轉時，青宅的條件必須設定周全，避免炒作。