為選中市長鋪路？ 立委跨區引聯想

台中民進黨立委何欣純今年以13.2萬高票，拿下4連霸，她昨天跨選區到市區，與當地議員會勘西區居仁國中室內運動館，外傳是替2026市長競選鋪路。何欣純表示，剛好是市議員請託的行程，不用過度聯想。

何欣純與中市議員江肇國、黃守達到居仁國中會勘，爭取教育部補助。何欣純說，去年10月已啟動首次會勘，因為當時在地立委黃國書宣布不競選連任，但地方需要中央支持，因此在議員請託下跨區協助，不用過度聯想。

立法院副院長江啟臣被視為國民黨熱門的2026台中市長人選之一，江啟臣上周跨出豐原山城，拜訪民眾黨屯區大里議員江和樹，兩人相談甚歡，江和樹在臉書公開兩人「江江同框」合照，江和樹還說「期許江啟臣2026當選市長」、「期許未來市長也姓江」。

政壇認為江啟臣是立法院副院長，跨出選區師出有名，也可更了解地方需要，江也與彰化縣長王惠美拜會行政院，爭取地方建設，未必都要解讀為2026鋪路。

居仁國中有2000多名學生，但校區腹地狹小，戶外運動操場及球場距離校本部很遠，步行需6分鐘，學生活動多集中在6樓的室內運動館，但運動館鋪面早已破損不堪，隨處有補丁，更有PU表層掀起，多次造成學生受傷。

居仁國中校長徐吉春表示，校內室內運動館已使用38年，PU表層早已超過使用年限，幾經反覆修補，現已是坑坑疤疤，鋪面到處可見破損、龜裂，教師使用膠布補強地面，每次活動前需勘查安全性，亟需翻修改善，經費約300多萬。

何欣純說，該運動館改善工程申請案，已納入教育部今年期中審查，希望教育部從善如流，為居仁國中學生，打造更安全的校園環境。

江肇國說，去年會勘後，已請教育局評估列為台中市今年首要的建設改善工程，同時要求教育局，協助學校加速審查計畫，並送件至中央爭取經費，期望市府配合款能夠跟上，讓工程盡速發包，實現對孩子們的承諾。黃守達說，曾接獲許多家長反映該場館鋪面崎嶇不平，教育局應積極配合教育部爭取經費，保障學生權益。

教育部體育署專委王浩祿表示，該案去年11月已送件，資料完備，預計4月進行審查會議，若審查通過，即可補助經費改善。