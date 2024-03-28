人行道被機車占用 立委要求內政部改善洗刷行人地獄

台灣行人事故被國外媒體形容是「行人地獄」，尤其兒童交通安全缺乏保障，立委游顥今天表示，他擔任南投縣議員時，也常接到民眾陳情「人行道堆積妨礙交通之物」、「機車停放人行道」，他要求內政部提出人行道改善計畫，掃除機車和障礙物，減少行人車禍發生。

游顥認為，行人交通事故頻傳，兒童交通安全更缺乏保障，2018年到2022年間，12歲以下兒童死傷人數高達4萬6206名，平均每天超過25個兒童因交通事故受傷或死亡。他要求相關部會積極改進，加強在交通安全教育宣導，比較日本政策經驗，加強孩童交通安全工作。

內政部次長花敬群表示，內政部與交通部今年編列4百億元共辦「永續提升人行安全計畫」，只要地方縣市政府提出「年度道路交通安全執行計畫」，中央將予補助改善相關交通設施。

游顥表示，他過去擔任立委助理，曾協助提案通盤檢討全台火車站周遭無障礙設施，經過12年後無障礙設施設置比例改善如何？主要人行道路的無障礙設施是否也有通盤檢討？應該納入道路人行環境無障礙設施，並追蹤無障礙設施實施現況，掃除危害行人通行安全的危險因素，才能提升行人安全。