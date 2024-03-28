台中跨區會勘 傳替下屆市長選舉鋪路？4連霸立委何欣純：不用過度聯想

台中市民進黨立委何欣純今年以13.2萬高票，拿下4連霸，他今日跨區會勘台中市居仁國中室內運動館，外傳是替下屆市長競選鋪路。何欣純表示，剛好是市議員請託的行程，不用過度聯想。

何欣純今與中市議員江肇國、黃守達前往居仁國中會勘，爭取教育部補助。何欣純說，去年10月已啟動第一次會勘，因為當時在地立委黃國書宣布不競選連任，但地方需要中央支持，因此在議員請託下跨區協助，不用過度聯想。

台中市居仁國中有2000多名學生，但校區腹地狹小，戶外運動操場及球場距離校本部遠，步行需6分鐘，學生活動多集中在6樓的室內運動館，但運動館鋪面早已破損不堪，隨處有補丁，更有PU表層掀起，多次造成學生受傷。

居仁國中校長徐吉春表示，校內室內運動館已使用38年，PU表層早已超過使用年限，幾經反覆修補，現已是坑坑疤疤，遍地可見破損、龜裂，老師們使用膠布進行地面補強，每次活動前都需勘查安全性，地坪亟需翻修改善，經費約300多萬。

何欣純表示，該運動館改善工程申請案，已納入教育部今年期中審查，希望教育部能夠從善如流，為居仁國中的學生打造更安全的校園環境。

江肇國說，去年會勘後，已請教育局評估將此案列為台中市今年首要的建設改善工程，同時要求教育局協助學校加速審查計畫，送件至中央爭取經費，期望市府的配合款能夠跟上，讓工程盡速發包，實現對孩子們的承諾。

黃守達說，曾接獲許多家長反映該場館舖面崎嶇不平，教育局應積極配合教育部爭取經費，保障學生受教權益。