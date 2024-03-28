彰化南瑤宮與嘉義新港奉天宮會香 回鑾將潦過濁水溪
彰化南瑤宮8天7夜笨港進香活動進入第5天，今天清晨在嘉義縣新港奉天宮完成有200多年歷史傳統的「會香（交香）大典」，在由彰邑彰山宮「祭（接）頭香」後回鑾。進香隊伍明天（29日）晚間，將自雲林縣莿桐鄉潦（橫渡）過濁水溪進入彰化，此一「潦溪」傳統國內罕見，往年都吸引成千上萬信眾參與。
今年南瑤宮笨港進香活動中，共有南瑤宮開基媽祖、聖三媽、新三媽以及老六媽等四座神尊參與，其中開基媽祖神尊是相隔百年之後再度出巡。南瑤宮過去流傳「大媽進香愛吃雞、二媽進香愛冤家、三媽進香愛潦溪」的諺語， 今年適逢三年一度的「三媽年」，按傳統都有潦溪活動，
彰化南瑤宮早期與北港朝天宮、新港奉天宮都有會香活動，約在30年前，因信徒間發生誤解，中斷與朝天宮會香活動，直到約10年前才盡釋前嫌，恢復交流與會香；至於南瑤宮和新港奉天宮之間的會香活動，則一直持續未曾中斷，今天清晨兩宮「會香（交香）大典」，由笨港進香主委彰化市長林世賢、進香大總理白鴻森與奉天宮董事長何達煌共同主持，順利完成。
依200年來傳統，每當南瑤宮笨港進香活動「三媽年」時，彰邑彰山宮都要負責「祭（接）頭香」儀式。相傳南瑤宮早在草創之時，彰山宮的王爺曾起乩為南瑤宮奠定方位，因此才獲享有輪流「祭（接）頭香」的殊榮。
彰化南瑤宮媽祖今天完成會香及彰邑彰山宮「祭（接）頭香」儀式後回鑾，預定29日晚間，自雲林縣莿桐鄉潦過濁水溪進入彰化，進行別開生面的潦溪活動，
南瑤宮表示，潦溪路線從饒平廣興宮出發，渡過濁水溪，終點時路線分為兩段抵達溪州北聖天宮與南天宮，全程約5到7公里，需時約5小時， 參加潦溪的民眾，可自行開車前往溪州鄉菜公村民生路，依指示位置停妥車輛後，搭乘接駁車到對岸雲林縣莿桐鄉饒平村，跟隨進香團隊一同潦溪回到溪州鄉，並提醒民眾勿踩踏溪底西瓜園、丟棄垃圾、推擠及飲酒下溪、任意脫隊等。
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