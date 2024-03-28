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員林社宅靜修好室11月開工 林右昌：設有活動中心及托嬰中心

中央社／ 彰化28日電

內政部長林右昌上午來到彰化員林市，視察員林首座社宅「靜修好室」辦理進度；林右昌說，靜修好室設有活動中心及托嬰中心，不僅提供住的空間，還整合地方需要的公共服務設施。

林右昌今天在民進黨立委陳素月、民進黨彰化縣議員張欣倩等人陪同下，前往員林市靜修路視察員林市首座社會住宅「靜修好室」辦理進度。

林右昌致詞時說，今天要向員林鄉親報告好消息，也就是員林市首座社宅將動工興建，而社宅內設有活動中心及托嬰中心。

林右昌指出，中央興建社宅，會充分聽取地方意見與建議，尊重地方需求，社宅不僅提供住的空間，還能整合地方需要的公共服務設施。

根據國家住宅及都市更新中心提供資料，「靜修好室」位在員林市華成市場附近，分為2個基地，套房95戶、2房型69戶、3房型17房，總計181戶；另設有可容納200人的活動中心及收托40人的托嬰中心。

國家住都中心指出，「靜修好室」距離台鐵員林站車程約3分鐘，開車到台76線道路約需7分鐘，申報開工日期為今年11月，預計在民國117年第3季完工。

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