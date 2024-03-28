彰化縣排定清明連假垃圾清運時間 亂丟垃圾最高罰6千

4月4日開始的4天清明節連續假期，彰化縣垃圾收運時間將有變動，包括彰化市在內的10鄉鎮市在4日清明節當天停收垃圾，埔心及竹塘鄉則是5日停收，6日則全縣恢復正常，彰化縣環保局呼籲民眾在垃圾清運時間投遞垃圾，未清運時間，先將垃圾打包並將廚餘瀝乾，先行放置家中，切莫隨意丟棄或堆置家門前，以免開罰。

彰化縣環保局整理全縣26鄉鎮市在清明節連假的垃圾清運期間，其中，彰化市、芬園鄉、花壇鄉、秀水鄉、線西鄉、和美鎮、大村鄉、北斗鎮、埤頭鄉及溪州鄉等10鄉鎮市，4月4日清明節當天停止清運垃圾；埔心鄉及竹塘鄉則是5日停止收運垃圾、溪湖鎮則是5日上午定點正常、下午收運正常、晚上定點正常（只有垃圾車）；4月6日全縣正常收運。

環保局指出，為維護環境清潔，在清明連假期間，請民眾配合各鄉鎮市垃圾清運時間投遞垃圾，連假期間各鄉鎮市清潔隊垃圾清運資料，可透過各公所網站或臉書查詢。

環保局表示，環保局及各公所已在棄置熱點設置監視錄影設備，民眾未在指定時間或垃圾車未到達即將垃圾放在定時定點收運區或隨意棄置路旁，一經查獲，將依廢棄物清理法開罰，最高可裁處6000元罰鍰。

環保局舉例，日前有員林市民將家戶垃圾丟入公有市場攤商專用垃圾子車，由於此地點貼有禁丟垃圾公告，但這名市民不但不聽勸阻還與工作人員發生肢體衝突，過程都被員林市公所設置的監視器錄下，將依廢棄物清理法開罰。

環保局也提醒民眾平時容易錯誤分類的物品包括高壓瓶罐、食用性粉狀物、金紙或香灰餘燼、鋰電池與行動電源、滅火器及瓦斯桶等，應正確處理後，再分別交給垃圾車、資源回收車或採逆向回收，切勿直接丟入垃圾車中，以確保民眾自身及清潔隊員的安全。