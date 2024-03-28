斥資34億 台中檢察大樓動工

台中高分檢、台中地檢署因辦公環境嚴重不足，100多位書記官擠在舊有贓物庫辦公，經多年爭取興建「台中地區檢察大樓」，將斥資34億元蓋地上9樓、地下2樓建物，預定2027年12月啟用。法務部長蔡清祥主持動工儀式時說，舊廳舍有檢察官辦公室連1扇窗戶都沒有，只能在牆上畫窗安慰自己，盼新大樓落成提供優質辦案環境。

台中地檢署表示，「台中地區檢察大樓」工程因近年通貨膨脹，導致原有預算額度不足、無廠商願意來投標等難題，經過2次追加預算，工程經費增加到34.4億元。

中檢指出，新大樓位於三民路、貴和街口，周邊有國家漫畫館、刑務所演武場，為日治時期保存建築群體，大樓內偵查庭、詢問室、指認室、遠距訊問、數位科技採證室等新設備。

蔡清祥指出，台中高分檢、台中地檢2008年辦公廳舍問題即出現，也籌畫擬定擴建但一直不順利，原預計台中高分檢、台中地檢、行政執行署台中分署，及廉政署中部調查組等4機關合建，但因太龐大，行政院沒同意，但將最迫切需要的高分檢、台中地檢提出計畫。

蔡清祥表示，他曾帶領行政院長官到中檢看，發現100多位書記官擠在原本的贓物庫內辦公，實在令人不捨，加上檢察官辦公室有部分隔間是四面無窗，有檢察官為安慰自己就在牆上畫了扇窗，長官也因此體認急需改善。

台中市長盧秀燕也出席動工典禮，表示她當年在電視台擔任採訪主任，在台中司法大厦跑了6、7年新聞，深切了解中檢辦公場所不足，台中案件量龐大占了全國10分之1，但檢察人員卻擠在非常擁擠環境，直言「不曉得怎麼撐得下去」。