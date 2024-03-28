上游遭倒漆 台中清水大排變「紅河」

台中市清水大排昨天上午被發現變成「紅河」，市議員楊典忠接獲陳情到場，發現紅色汙水約綿延2公里，擔心汙染下游國際知名景點高美濕地生態，要求相關單位追查汙染源。環保局表示，在上游溝渠發現遭棄置的紅色水性漆，未發現行為人；農田水利署台中管理處強調，針對偷倒紅漆行為，將加強巡視，確保灌溉用水品質。

楊典忠認為，清水大排遭汙染，河水順流而下恐直接影響高美濕地，市府應及早架設AI水盒子，以免造成濕地生態不可逆的危害，對於近來台中河川汙染案件頻繁，市府應提出河川汙染防治對策。

台中市環保局表示，稽查人員前往清水區華江南街二段附近巡查，發現清水大排的上游金裕圳有紅色廢水，經採水初步測試，水中酸鹼值、重金屬及氰化物均沒有異常。

稽查人員再往上游持續追查，在溝渠發現遭棄置紅色水性漆，現場沒有發現行為人，周遭無監視器，已與當地農民先將汙染源移除。

該圳溝為農業部農田水利署台中管理處管理的灌溉溝渠，農水署台中管理處表示，清水大排上游為所轄的金裕圳區域排水，目前非輪灌時間，此次被偷倒紅漆，未影響到農田灌溉，國人可放心；輪灌期間，一定會監測水質，初驗合格水才會引出，若水質有問題，就不會引水。