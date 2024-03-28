聽新聞
test
0:00 / 0:00

上游遭倒漆 台中清水大排變「紅河」

聯合報／ 記者林佩均余采瀅／台中報導
台中清水大排變紅色，議員楊典忠接獲陳情到場，發現紅色汙水約綿延2公里，就怕汙染下游國際知名景點高美濕地生態。圖／市議員楊典忠提供
台中清水大排變紅色，議員楊典忠接獲陳情到場，發現紅色汙水約綿延2公里，就怕汙染下游國際知名景點高美濕地生態。圖／市議員楊典忠提供

台中市清水大排昨天上午被發現變成「紅河」，市議員楊典忠接獲陳情到場，發現紅色汙水約綿延2公里，擔心汙染下游國際知名景點高美濕地生態，要求相關單位追查汙染源。環保局表示，在上游溝渠發現遭棄置的紅色水性漆，未發現行為人；農田水利署台中管理處強調，針對偷倒紅漆行為，將加強巡視，確保灌溉用水品質。

楊典忠認為，清水大排遭汙染，河水順流而下恐直接影響高美濕地，市府應及早架設AI水盒子，以免造成濕地生態不可逆的危害，對於近來台中河川汙染案件頻繁，市府應提出河川汙染防治對策。

台中市環保局表示，稽查人員前往清水區華江南街二段附近巡查，發現清水大排的上游金裕圳有紅色廢水，經採水初步測試，水中酸鹼值、重金屬及氰化物均沒有異常。

稽查人員再往上游持續追查，在溝渠發現遭棄置紅色水性漆，現場沒有發現行為人，周遭無監視器，已與當地農民先將汙染源移除。

該圳溝為農業部農田水利署台中管理處管理的灌溉溝渠，農水署台中管理處表示，清水大排上游為所轄的金裕圳區域排水，目前非輪灌時間，此次被偷倒紅漆，未影響到農田灌溉，國人可放心；輪灌期間，一定會監測水質，初驗合格水才會引出，若水質有問題，就不會引水。

台中市 水質 高美濕地

延伸閱讀

台中清水大排河水染紅 鄰近溝渠遭棄置紅色水性漆

影／台中清水大排蔓延2公里紅水 民代憂破壞高美濕地生態

台中清水區這里死亡車禍頻傳 立委爭取替代道路今啟用

「一生必遊一次」高美濕地遊客大減 議員籲搶救流失觀光人潮

相關新聞

頭汴坑溪魚群暴斃 中市專案稽查

台中市大里區立仁橋下游、農田水利署台中管理處水閘門前的頭汴坑溪，25日出現大量魚群暴斃，魚屍經曝曬發出惡臭，市議員江和樹...

上游遭倒漆 台中清水大排變「紅河」

台中市清水大排昨天上午被發現變成「紅河」，市議員楊典忠接獲陳情到場，發現紅色汙水約綿延2公里，擔心汙染下游國際知名景點高...

彰化社頭劉氏家廟芳山堂 開工修繕

彰化縣社頭鄉歷史建築劉氏家廟芳山堂是彰化地區劉姓的特殊堂號，也是劉氏族人進入彰化八卦山麓開拓的史證，優異的泥塑彩畫棟架相...

南投市去年節餘近億 投入建設

南投市公所近日結算去年收支情形，市庫節餘近1億元，南投市長張嘉哲說，市公所建設將更貼近民眾需求，包括興建中的市立圖書館將...

斥資34億 台中檢察大樓動工

台中高分檢、台中地檢署因辦公環境嚴重不足，100多位書記官擠在舊有贓物庫辦公，經多年爭取興建「台中地區檢察大樓」，將斥資...

【即時短評】死了3萬噸…台中市溪魚頻傳暴斃 諸多巧合啟人疑竇

台中市大里區立仁橋下游、農田水利署台中管理處的水閘門前的頭汴坑溪，25日出現大量魚群暴斃。按理說，這已經不是第一次，不值...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。